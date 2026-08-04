Autopista puntana suma otra obra clave y urgente

San Luis renueva otro tramo clave de la autopista

La decisión del Ente Control de Rutas marca un nuevo paso dentro de un programa que apunta a recuperar progresivamente la infraestructura de una vía estratégica para San Luis. El tramo elegido se ubica en la calzada norte, a la altura del kilómetro 714, un sector que con el paso del tiempo comenzó a mostrar un desgaste cada vez más evidente. Allí, las losas de hormigón alcanzaron el final de su vida útil y serán completamente reemplazadas para devolverle al corredor las condiciones necesarias de circulación. La obra tendrá un fuerte impacto para quienes utilizan diariamente la autopista para trasladarse entre Villa Mercedes, Fraga y otras localidades, además del importante tránsito de cargas y de vehículos particulares que atraviesan la provincia.

Cerca de mil losas recuperadas

Con esta intervención, el Gobierno provincial alcanzará cerca de 1.000 losas reconstruidas sobre la Autopista de las Serranías Puntanas. Hasta el momento ya fueron recuperadas más de 600, en distintos sectores donde el deterioro comprometía la comodidad y la seguridad de los conductores. El nuevo proyecto contempla la demolición de las estructuras dañadas, el retiro del material, la compactación de la base, la construcción de una nueva plataforma de hormigón y la colocación de las nuevas losas. También se ejecutarán tareas complementarias como el sellado de juntas, la reparación de banquinas y la implementación de desvíos debidamente señalizados para reducir el impacto sobre el tránsito mientras duren los trabajos.

Las causas del deterioro

Desde el organismo explicaron que los daños detectados son consecuencia de una combinación de factores propios del uso intensivo de la autopista. El paso constante de vehículos pesados, el envejecimiento de la estructura y el desgaste natural de las juntas y las banquinas provocaron fisuras, desprendimientos y deformaciones en distintos puntos de la calzada. Estas fallas obligan a muchos conductores a disminuir la velocidad o realizar maniobras para esquivar sectores deteriorados, situaciones que incrementan el riesgo de incidentes viales y afectan la fluidez del tránsito. La reconstrucción permitirá recuperar la capacidad estructural del pavimento y brindar una superficie más uniforme y segura para quienes circulan por este corredor.

Una ruta estratégica para la provincia

La Autopista de las Serranías Puntanas constituye uno de los ejes viales más importantes de San Luis y forma parte de la conexión terrestre entre distintas regiones del país. Por ella circulan diariamente miles de automóviles, camiones y transporte de pasajeros, lo que convierte su mantenimiento en una prioridad para la infraestructura provincial. La nueva obra entre Villa Mercedes y Fraga no solo apunta a resolver problemas actuales, sino también a prolongar la vida útil del pavimento y reducir futuras intervenciones de emergencia. Desde el Ente Control de Rutas adelantaron además que ya se proyectan nuevas etapas del plan de recuperación para continuar renovando otros sectores de la autopista, con el objetivo de fortalecer la seguridad, mejorar la transitabilidad y garantizar un corredor moderno para los próximos años.