Los profesionales de la salud salieron otra vez a la calle diciendo “no al decretazo del gobernador”

Fueron hasta Casa de Gobierno y pidieron la presencia de la ministra de Salud, que no los recibió

El 9 de julio los profesionales de la salud marcharon por las calles de Mendoza pidiendo no sólo un salario digno sino el reconocimiento por el trabajo y esfuerzo que ha significado estar al frente de la batalla librada por el COVID-19 hace más de 15 meses, donde dejaron sus familias, sus sueños y sus proyectos para hacer frente a la pandemia.

Hoy luego de haber recibido por parte del Gobierno de Mendoza un aumento por decreto, el cual consideran desde AMProS, "una pobre propina", volvieron a la calle y se dirigieron a casa de gobierno en repudio al "decretazo" del gobernador Suárez y en las escalinatas al grito de “Nadal: bajá o renunciá”, pidieron la presencia de la ministra de Salud de la Provincia, Ana María Nadal, que no los atendió.

María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS, agradeció “a todos los profesionales y trabajadores por el apoyo incondicional brindado. Pero no seré yo quien hable, sino los médicos residentes. Las residencias son las verdaderas formadoras de profesionales de excelencia y el Ejecutivo no cumple con el principal objetivo”.

En tanto, en todos los efectores de salud continuarán las medidas de acción, aunque no desatenderán urgencias ni emergencias. “Los organismos internacionales han pedido garantías compensatorias para todos los trabajadores de la salud porque no pueden tomar medidas de acción. Si no hay, las tendremos que hacer”, concluyó Claudia Iturbe, secretaria Adjunta de AMProS, en relación al estrés crónico que padecen producto de la pandemia.

Al finalizar la convocatoria frente a casa de gobierno se anunció un caravanazo el próximo miércoles 21 a las 12 desde los Portones del Parque General San Martín.