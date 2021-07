Tarea de vacaciones: lograr que los niños consuman vegetales

Es por eso, que aprovechando las vacaciones de invierno, a través de Amapola Nutrición, el sitio Rie La Huerta, brinda los mejores tips para que los más pequeños coman mejor. Que los niños coman vegetales resulta ser todo un desafío. Es que los más chiquitos tienen una sabiduría natural frente a sus necesidades fisiológicas y comen más o menos según su cuerpo requiere. Pero, por ello es importante que los padres sirvan de guías para instruirlos en una buena conducta alimentaria.

De hecho, a través de Ríe La Huerta, la nutricionista de Amapola Agustina Resa Pi recomienda que la mitad del plato debe estar compuesto justamente por vegetales, ya sean crudos o cocidos. A su vez, un ¼ del plato de estar formado por proteínas ya sean animales o vegetales y el otro ¼ por hidratos de carbono complejos. Además se sugiere que se utilice una pequeña cantidad de grasas vegetales saludables. Por último se recomienda acompañar nuestras comidas con agua.

Pero, ¿cómo lograr que los niños consuman la cantidad de vegetales recomendada por los profesionales?

Según la Licenciada Agustina Resa Pi, esto es lo que se puede hacer:

1. Incluir los vegetales en diferentes tipos de comidas. Por ejemplo: en jugos, sopas, budines, hamburguesas, albóndigas.

2. Jugar con el color, el olor y las texturas. A veces el color y sabor de algunas verduras no son muy agradables y cambian con la cocción, en este caso es mejor probarlas crudas que cocidas.

3. Tener paciencia ante todo. Ir de a poco incorporando una verdura nueva por semana y ser pacientes al principio por si las rechazan. La clave es no forzarlos, ni retarlos o castigarlos, ya que sino rechazarán las verduras en un futuro.

4. Invitarlos a que se involucren con la preparación de las distintas comidas. Es decir, permitir que ellos ayuden a cocinar .

5. Ir de compras juntos. De esta forma permitimos que ellos mismos elijan las frutas y verduras que deseen.

6. Añadir verduras a las comidas que les gustan a los más pequeños. Como por ejemplo: a los fideos, pizza, milanesas, etc.

7. Predicar con el ejemplo. Los niños tienden a copiar lo que ven de sus padres, luego debemos poner en nuestro plato las mismas verduras que les damos a ellos.

Para aprovechar las vacaciones de invierno y poner estos #RieTips en práctica aquí va una receta para llevar a cabo en familia:

Budín de zanahoria súper húmedo

Ingredientes:

-Zanahoria rallada Ríe 1 taza

-Azúcar Mascabo 120gr

-Huevos 2 unidades

-Harina integral 140gr

-Nueces picadas 1/2 taza

-Semillas de Amapola 2 cucharadas

-Polvo de hornear 1 cucharadita

-Aceite de girasol 1/2 pocillo

-Ralladura de una naranja

Preparación:

1) Colocar en un bowl la zanahoria rallada, las nueces picadas, el azúcar y la ralladura de naranja. Mezclar.

2) Incorporar la harina, el polvo de hornear y las semillas.

3) Incorporar los huevos y el aceite con el resto de la preparación y mezclar.

4) Llevar a horno 180, durante 25 minutos.

5) ¡A disfrutar con unos ricos mates!

Tip extra:

Podés agregarle un glaseado diet con dos cucharadas de queso untable y un sobrecito de edulcorante