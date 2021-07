San Luis ya inscribe para vacunar a niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años

El anuncio fue realizado por la ministra Silvia Sosa Araujo luego de participar de la reunión del Consejo Federal de Salud. “La decisión de aplicar la vacuna de Moderna a este rango etario se tomó este martes junto a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti”, indicó. El registro se realiza a través de la página www.vacunacioncovid.sanluis.gov.ar que sumará una pestaña especialmente creada e identificada.

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, habilitará la inscripción para menores de 12 a 17 años. Esto es debido a que la vacuna Moderna tiene la autorización correspondiente para su uso en personas de esas edades y que las primeras dosis llegarán en los próximos días a la provincia.

“Por lo que estaríamos en condiciones de comenzar a vacunar la próxima semana”, indicó Sosa Araujo y aclaró que “se realizará de acuerdo a un orden establecido por Nación en base a condiciones priorizadas”.

El Gobierno nacional informó que el miércoles comenzará la distribución de una primera partida de más de 900 mil dosis de la vacuna Moderna en todo el país y según al criterio dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, en base a la cantidad de población de cada distrito, a la provincia de San Luis le asignarán unas 10.080 dosis.

Las condiciones priorizadas para vacunación son:

– Diabetes tipo 1 o 2.

– Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).

– Enfermedad cardiovascular crónica: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar o cardiopatías congénitas.

– Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes) y síndrome nefrótico.

– Enfermedad respiratoria crónica: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave; requerimiento de oxígeno terapia; enfermedad grave de la vía aérea; hospitalizaciones por asma.

– Enfermedad hepática: Cirrosis, hepatitis autoinmune.

– Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

– Pacientes en lista de espera para trasplantes de órganos sólidos y trasplantes de células hematopoyéticas.

– Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

– Personas con tuberculosis activa.

– Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

– Síndrome de Down.

– Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

– Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

– Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

– Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

– Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.

– Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.



Avanza el estudio colaborativo de esquemas combinados contra el COVID

Con respecto al estudio de intercambiabilidad de vacunas del que San Luis participará junto al Ministerio de Salud de la Nación, investigadores de la Unidad Coronavirus del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, del CONICET, y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y La Rioja, la ministra anunció que daría comienzo la próxima semana.

Este estudio evalúa la seguridad del uso de dos dosis distintas de las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 que se aplican en Argentina (AstraZeneca, Moderna, Sinopharm y Sputnik V) y compara esquemas de vacunación heterólogos y homólogos.

Incluye a voluntarias y voluntarios mayores de 18 años vacunados con una dosis de vacuna Sputnik V, AstraZeneca o Sinopharm hasta 60 días previos a su enrolamiento, con y sin factores de riesgo identificados para COVID-19 que permanezcan en la jurisdicción donde se inició su estudio hasta el final del mismo.

Excluye a las personas con inmunocompromiso por enfermedad de base o por tratamiento inmunosupresor; las personas gestantes y en período de lactancia y aquellas que están registradas en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA) por haber padecido COVID-19 (sintomático o asintomático), como así también quienes hayan presentado una reacción alérgica grave (anafilaxia) a cualquier vacuna.