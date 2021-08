Guadalupe Lucero: hoy se realizará una nueva marcha

Eric Lucero esta convocando a una nueva marcha para este miércoles a las 17hs en la esquina de San Martin y Junín, para luego marchar hasta la sede del Poder Judicial.

“Ha disminuido bastante la búsqueda policial pero nosotros tenemos que seguir desde nuestro lado con la búsqueda de Guadalupe con panfleteadas, con marchas, haciendo lo que podamos para que no se deje de viralizar lo de Guadalupe. No vamos a dejar de buscar, es mi hija, yo no voy a dejar de buscarla mas allá de que no tenga todos los recursos como los venia teniendo. Vamos a seguir buscando nosotros con nuestras herramientas” sostuvo el papá de la nena.

Guadalupe Belén Lucero desapareció el pasado 14 de Junio, mientras jugaba en la puerta de la casa de su tía en el Barrio 544Viv. de la ciudad de San Luis. El Ministerio de Seguridad de la Nación puso una recompensa de $2millones de pesos para quien aporte datos certeros que permitan dar con su paradero. Por cualquier información referente a la causa están disponibles las líneas telefónicas del 911 y 134.