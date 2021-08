El Globito lasherino no levanta cabeza

En el marco de la fecha 20 del Torneo Federal A el Globo perdió ante Camioneros por 3 a 1 en a provincia de Buenos Aires.

A los 3′ del PT el local marcó el primer gol desde los doce pasos por una supuesta falta, Baglivo aprovechó y lo cambió por gol.

Rápidamente el Globo tuvo un tiro libre, se encargó Juan Pablo Varona de ejecutarlo y pegó en el travesaño, tuvo el empate el conjunto de Minich a los 6′ PT.

Casi en el final de la primera etapa, a los 40′ llegó el segundo gol de Camioneros, Axel Musarella aprovechó una distracción de la defensa y puso 2 a 0 arriba a su equipo.

En el arranque de la segunda etapa el Globo fue en busca del descuento, y a los 20′ el local comete penal por una mano en el área de Ferreira, Bruno Nasta se adueñó de la pelota y cambió penal por gol.

Huracán en el afán del empate se volcó al ataque acompañado por el ingreso de Peñaloza y Lucas Agüero, pero a los 28′ Ezequiel Morales puso el resultado final, marcó el tercer gol del local y sentenció el encuentro.

Con este resultado Huracán suma 21 unidades y se encuentra a 6 puntos del octavo de la zona de clasificación. En la próxima fecha visita a Ciudad Bolivar.

Síntesis:

Camioneros: 3

Marcos Jara; Juan Ferreira; Cristian Belucci, Federico Sánchez y Braian Musarela; Gonzalo Baglivo, Agustín Briones, Axel Musarela, Facundo Moyano, Ezequiel Morales y Matías González. DT Livio Prieto./ Cambios: Rodrigo Giorno por González, Joaquín Petino por Moyano , Patricios Rodríguez por A. Musarela, y Gonzalo Vivanco por Morales- (C)

Huracán Las Heras: 1

Alan Aldalla; Lautaro Talamoni, Adolfo Tallura, Federico Giusepponi y Juan Marital; Juan Pablo Varona, Agustín Verdugo, Luis Daher y José Méndez, Fernando Núñez y Bruno Nasta. DT: Matías Minich./ Cambios: Cambios: Javier Peñaloza por Núñez, Lucas Agüero por Varona.

Goles: PT: 3: Gastón Baglivo de penal (C), 39' Axel Musarela (C)./ ST: 20: Bruno Nasta (HLH) de penal, 29: Morales (C).

Árbitro: Gastón Monzón Brizuela (Río Tercero).



Estadio Hugo Moyano

Los otros cuyanos:

No hubo triunfos, empataron Juventud Unida en San Luis con Sol de Mayo 0 a 0, Peñarol en Bahía Blanca con Villa Mitre 2 a 2, en San Juan Desamparados tambien 2 a 2 con Olimpo y Estudiantes de San Luis fue derrotado 1 a 0 en General Pico por Ferro Carril Oeste.

Tabla de posiciones:

Madryn 41, Olimpo 36, Cipolletti 35, Juventud Unida e Independiente de Chivilcoy 32, Peñarol y Sol de Mayo 31, Desamparados, Sansinena y Villa Mitre 26, Ferro Carril Oeste 24, Ciudad Bolívar 23, Huracán Las Heras y Camioneros 21, Círculo Deportivo 12, Estudiantes 11.

La próxima fecha para los cuyanos:

Ciudad Bolivar vs Huracan Las Heras/ Estudiantes vs Villa Mitre/ Peñarol vs Desamparados/ Madryn vs Juventud Unida.

Prensa Huracán Las Heras















farándulaNada de nada... la foto de María Eugenia Ritó en PlayboyDiario Uno







farándula¡Explotó todo! El video de Tini bailando "Bichota" sin ropa interiorDiario Uno







sociedadPalta: ¿Por qué está tan cara este verano?Diario Uno





por Taboola