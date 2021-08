Un sanluiseño afincado hace 15 años en Mendoza, es el mejor podador de vid

Juan Villafañe, sanluiseño y padre de 7 hijos vive en Barrancas Maipú en la provincia de Mendoza, es el mejor podador profesional de vid, ganó el primer puesto en el noveno concurso de poda en vid organizado por la empresa de herramientas Bahco.

Juan, orgulloso de su premio, su historia y de la empresa donde trabaja, Luigi Bosca de la familia Arizu que le dio la posibilidad de ir creciendo en sus conocimientos y hoy es encargado de finca, en diálogo con CuyoNoticias cuenta como se fue superando y alcanzando nuevos objetivos, “hace unos 15 años estaba trabajando en el campo haciendo alambrados y mi patrón me dijo si me quería ir a cosechar a Mendoza porque en verano no hay mucho trabajo en el campo y bueno me vine y me quedé”, así comienza su vida en Mendoza que enamora, que atrapa.

A los 2 años de estar en la provincia comenzó a trabajar en la empresa Luigi Bosca, “ahí ya estoy hace 14 años así que ellos son los que me enseñaron realmente y muy agradecido de ellos, no sabía nada, nada, lo único que hacía era a la zapa, la zapa, la zapa” pero Juan tiene su fortaleza en el empeño y esmero que pone en cada cosa que hace aprovechando la oportunidad para crecer, “la empresa está agradecida, creería yo conmigo porque de ser un obrero zapero me subieron a un tractor me enseñaron a usar máquinas que yo ni me imaginaba todo la vida en el campo y después me dieron la oportunidad de poder ser el encargado de la finca”

Seis veces participó del concurso y esta vez su convicción de ser el primero se dio, siempre creyó que estaba en los primeros puestos incluso una vez salió cuarto y recibió un premio.

Detrás de cada botella de vino que hay en una góndola hay un trabajo arduo de muchísimas personas que son engranajes en un proceso que comienza en la tierra donde las vides crecen para dar su fruto, las uvas, que luego se convertirán en variados y exquisitos vinos y Juan con simpleza detalla el trabajo en la finca.

El concurso de poda profesional se realizó en la bodega Rutini Wines en Tupungato bajo el imponente marco del Cordón del Plata. Los 34 participantes tuvieron 30 minutos para demostrar sus habilidades de podadores y luego fueron evaluados por un jurado especializado.