"Tierra de Gigantes" superó los 400 participantes
La 4ta edición de la competencia de trail tuvo esta convocatoria excelente de runners. El Kayak club San Juan fue el punto de largada para las distancias.
Bajo el lema “Corre por la Nutrición Infantil”, el Municipio de la capital mendocina acompaña esta iniciativa que une deporte y solidaridad.Deportes19/08/2025Deportes CuyoNoticias
Con un fuerte espíritu solidario y el compromiso de promover la nutrición infantil, se presentó oficialmente la Maratón Familiar CONIN 2025, que se desarrollará el próximo 31 de agosto en la Ciudad de Mendoza. La jornada invita a vecinos, vecinas y visitantes a sumarse a una experiencia que combina actividad física, unión familiar y apoyo a una causa fundamental: combatir la desnutrición infantil.
El lanzamiento tuvo lugar en el emblemático Hotel Park Hyatt Mendoza y contó con la participación de referentes clave que respaldan esta cruzada solidaria. Entre ellos, Miguel Urmeneta, gerente general del hotel; Mariana Tonn, directora de Deporte de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza; Dr. Abel Albino, fundador de la Fundación CONIN; y Edgardo Torres, director de la productora deportiva MLT Eventos Sport.
La Maratón Familiar CONIN 2025 es mucho más que una carrera, es un espacio para que cada paso represente un acto de compromiso y esperanza. Bajo el lema “Corre por la Nutrición Infantil”, la convocatoria busca que el deporte se convierta en motor de cambio social, ayudando a garantizar un futuro más saludable para miles de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.
La Ciudad de Mendoza acompaña esta acción y aquellas propuestas que promueven la inclusión, el bienestar y la solidaridad, sumándose, así, a esta actividad que transforma energía en una oportunidad para quienes más lo necesitan.
