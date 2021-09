Diferentes entidades sanitarias están preocupados por los festejos del Día del Estudiante 

"El cambio de las normativas, protocolos y cuidados de los estudiantes, nos llama la atención, que se permita ahora el ingreso irrestricto de personas, sin trazabilidad, lugares de convocatoria por parte de la Secretaría de la Juventud. Tememos que esto sea un disparador para que nuestros cuidados sanitarios se vean alterados", afirmó el Dr. Rodolfo Tolosa, presidente del Círculo Médico de San Luis.

“La Pandemia no ha culminado, la visión de la toma de decisiones debe ser sanitarista y no eleccionaria, las pandemias no terminan por decretos, la historia y los libros nos lo demuestran. La circulación sin restricciones, ES UN ERROR. Solicitamos en nombre de nuestros representados la mesura necesaria en las decisiones, solicitamos responsabilidad de parte del gobierno y su cartera de Salud, en su rol de rectoría y cuidado de sus ciudadanos. Es impensable y desafortunado que el trabajo de un año y medio del sector salud se diluya en una semana de recreación sin ningún tipo de control sanitario preventivo frente la COVID 19” afirma parte del comunicado emitido por la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud.

Por otra parte, la Sociedad Argentina de Pediatría de San Luis emitió un comunicado recordando las medidas de prevención de contagio de COVID-19.

La CD de APTS manifiesta públicamente su preocupación ante la ausencia de medidas sanitarias preventivas a tomar en el marco de los festejos provinciales por la Semana del Estudiante en la localidad de El Trapiche.

Consideramos que, luego del esfuerzo mancomunado por preservar la salud de los sanluiseños desde marzo del 2020 a la fecha, y atento a que aún nos encontramos atravesando la pandemia, no se debería alentar a la flexibilización extrema de las prácticas de cuidado.

Las repercusiones de la falta de una política preventiva frente a la COVID19 en este festejo, como así también la ausencia de restricciones para el expendio de alcohol a los adolescentes (traducidas en el consumo posterior), recaerán fuertemente sobre quiénes formamos parte del sistema de salud, propiciando un ambiente de riesgo para la circulación y un inevitable aumento de casos de la COVID19.

Consideramos que la situación epidemiológica debe ser cuidada y conservada. Nuestro pueblo puntano ha perdido vidas en el camino, con el sufrimiento y dolor que han transitado casi 1500 familias que tuvieron que despedir a sus seres queridos a raíz de esta pandemia.

La desconsideración de las posibles consecuencias pondrá nuevamente al sistema de salud en un estrés INNECESARIO, ya que la respuesta recaerá en manos de las únicas personas que sostuvieron estos meses tan acuciantes: los trabajadores de la Salud. Los mismos trabajadores de la salud que vieron caer a muchos compañeros, que vieron morir a muchos pacientes por día, los mismos que debieron salir a la calle para solicitar un descanso de una semana, los mismos que recibieron un mísero bono de veinte mil pesos en tres cuotas, los mismos que se recargaron con guardias y horas excedentes que las mismas son valuadas en menos de $ 180 la hora. Los mismos que en nuestra provincia deben jubilarse como administrativos.

“Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios como causas de enfermedad, son unas pobres causas” (Ramón Carrillo) .

