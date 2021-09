En Liga Mendocina Argentino y Gutierrez siguen liderando posiciones jugadas 18 fechas

La nota discordante fue el robo de la indumentaria del plantel del Deportivo Guaymallén en cancha del Cele. En la B, empataron los ubicados en las tres primeras posiciones y se viene un final caliente por el título.

Resultados:



Algarrobal 2 (Guzmán, Mut)

Boca Juniors de Bermejo 0



Andes Talleres 2 (Carrasco, Baldacini)

Huracan Las Heras 1 (Almeida)



UNCuyo 1 (Azpitia)

Argentino 4 (F. Lucero, Periale, Blanco, Gómez)



Rodeo del Medio 1 (Morales)

CEC 1 (González)



Independiente Rivadavia 0

San Martín 1 (Carrizo)



Chacras 1 (Gonzalez)

Luján 0



Rivadavia 2 (Simionato, Domenech=

Gimnasia y Esgrima 1 (Bua)



Gutierrez 2 (Suraci, Tejerina)

Guaymallén 1 (Cuello)



Palmira 2 (Maturano, Barsotti)

Deportivo Maipú 0



Godoy Cruz - Fray Luis Beltrán

Juegan este lunes



Posiciones:



Zona A: Argentino 37, Andes Talleres 35, Fadep 33, CEC 27, Boca Jrs. 24, Rodeo del Medio 23, UNCuyo 21, Godoy Cruz 17, Huracán Las Heras 13, Algarrobal 12, Fray Luis Beltrán 8.



Zona B: Gutierrez 39, Palmira 29, Guaymallén 28, Gimnasia y Rivadavia 24, San Martín 23, Maipu 19, Independiente 16, Chacras y Luján 14.



Próxima fecha:



Argentino vs Rodeo del Medio/ Huracán Las Heras vs UNCuyo/ Fray Luis Beltrán vs Andes Talleres/ FADEP vs Algarrobal/ Maipú vs Independiente/ Guaymallén vs Palmira/ Gimnasia vs Gutierrez/ Luján vs Rivadavia/ San Martin vs Academia Chacras.



Primera B



El Porvenir 0- Municipal 0

Banfield 4- Universitario 0

Eva Perón 3- Mayor Drummond 1

Cicles Lavalle 0- Leonardo Murialdo 0

A.M.U.F. 1- La Gloria 0



Posiciones:



Lavalle 37, El Porvenir 36, Murialdo 35, La Gloria 26, Eva Perón 25, AMUF 15, Banfield 14, Drummond 11, Universitario 8, Ferroviario 7.



Próxima fecha:



Sportivo Banfield vs Ferroviario/ Eva Perón vs Municipal/ Lavalle vs Universitario/ AMUF vs Drummond/ La Gloria vs Murialdo