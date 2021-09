Nanotecnología antimicrobiana, el nuevo estándar en la higiene

«Las nanopartículas de plata son, hoy por hoy, las de uso más difundido en materiales que tienen un poder desinfectante per se», explicó en diálogo con CuyoNoticias, María Emilia Villanueva, investigadora asistente del IQUIMEFA/CONICET, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA).



Se trata de materiales específicamente diseñados cuya apariencia sensible no parece tener nada de particular, pero cuya estructura microscópica les otorga propiedades inéditas, entre otras cosas, frente a los virus, bacterias y hongos que causan las más temidas infecciones.

Escuchá la nota completa