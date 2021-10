Liga Mendocina, ya hay 8 clasificados para la próxima fase

Liga Mendocina de futbol

Resultados

Huracán Las Heras 1 (Gomez)

Club Empleados de Comercio 0

Fray Luis Beltrán 2 (Peralta 2)

Rodeo del Medio 3 (Arrebalos 2, Valenti)

Boca 1 (Mazassa)

UNCuyo 1 (Rodriguez)

Deportivo Maipú 1 (Muñoz)

Independiente Rivadavia 1 (Soria)

Guaymallén 2 (Ramirez, Villarruel)

Palmira 0

Gimnasia 1 (Stéfano)

Gutierrez 0

Luján 1 (Márquez)

Rivadavia 1 (Danciul)

San Martin1 (Zesar)

Academia Chacras 0

Fadep 3 (Viscera, Miranda, Dellarrolle)

Andes Talleres 0

Algarrobal 0

Godoy Cruz 4 (Fernandez 2, Sura, Lescano)



Posiciones

Zona A: FADEP 42. Argentino 41, Andes Talleres 39 (ya clasificados),Boca 29, UNCuyo 28,CEC y Rodeo del Medio 27,Godoy Cruz 23, Huracán 19, Algarrobal 12, Fray Luis Beltrán 8.

Zona B: Gutierrez 40, Guaymallén 31, Palmira 29, Gimnasia 27, San Martín 26 (clasificados),Rivadavia 25, Maipú 21, Independiente 17,Luján15, Chacras de Coria 14.



Próxima fecha

Andes Talleres vs Algarrobal/ UNCuyo vs FADEP/Rodeo del Medio vs Boca de Bermejo, CEC vs Fray Luis Beltrán/ Huracan Las Heras vs Atlético Argentino/

Primera B



Eva Perón 1- Municipal 2

AMUF 1- Mayor Drummond

La Gloria 0- Leonardo Murialdo 2

Banfield 3- Ferroviario 0

Lavalle 3 - Universitario 0

Posiciones

Cicles Lavalle 43, Leonardo Murialdo 41, El Porvenir 36, Municipal 31, Eva Perón 28, La Gloria 26, Banfield 17, AMUF 16, Mayor Drummond 12, Ferroviario 10, Universitario 8.



Próxima fecha



Mayor Drummond vs La Gloria/ Universitario vs AMUF/ Municipal vs Cicles Lavalle/ Ferroviario vs Eva Perón/ El Porvenir vs Banfield.



Definición: Clasifican los 5 primeros de cada zona y se arma la zona campeonato con 10 equipos. 5 pasan al hexagonal final,a los que se suma el ganador de la zona Promoción que juegan los no clasificados (los 2 últimos descienden).

Del hexagonal final a una rueda surge el campeón de la temporada.



En Primera B asciende el campeón, el otro ascenso será para ganador de un cuadrangular a una rueda que juegan los equipos ubicados 2do, 3ro, 4to y 5to.