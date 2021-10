Empató el Globito lasherino en Chivilcoy

Con el duelo por la muerte del ex Presidente Norberto Parma (fue bajo su mandato cuando Huracán Las Heras consiguió el ascenso a Primera divisiòn, el primer título de campeón de la Liga Mendocina de Futbol, y la participaciòn en el ultimo de los viejos nacionales en 1985), el Globito viajò a Chivilcoy a enfrentar a Independiente, fue empate en uno, donde se esfumaron todas las ilusiones que todavia quedaban (aunque fueran pocas) de entrar al octogonal que otorgarà un ascenso a la Primera Nacional (ex Nacional B)

Los dirigidos por Matìas Minich terminaron con un hombre menos por expulsiòn de Marital, y tuvo en su arquero la figura de la cancha y que impidiò que fuera triunfo para los locales, atajando incluso un tiro penal cuando el marcador estaba empatado en uno.

La entidad lasherina emitió el siguiente comunicado: Lamentamos la pérdida de un ex Pte. como Norberto Parma. Una persona que aportó gloria a nuestra institución en los campeonatos del 81/84/85. Acompáñanos en este duro momento a familiares y allegados.

Los otros cuyanos:

Estudiantes en San Luis perdió con Sol de Mayo 1 a 0, Juventud Unida le ganó al colero Círculo Deportivo por la mínima diferencia de visitante y fue triunfazo de Peñarol en San Juan ante el puntero Deportivo Madryn.

Las posiciones:

Deportivo Madryn 51, Independiente de Chivilcoy, Sol de Mayo y Cipolletti 44, Olimpo y Peñarol 43, Juventud Unida 41, Sportivo Desamparados, Sansinena y Ferro Carril Oeste de General Pico 37, Villa Mitre 36, Ciudad Bolivar 35, Huracàn Las Heras 29, Camioneros 26, Estudiantes de San Luis 15, Cìrculo Deportivo 13.

Próxima fecha para los cuyanos

Desamparados vs Ciudad Bolìvar/ Olimpo vs Peñarol/ Juventud Unida vs Ferro de Pico/

Sintesis:

Independiente de Chivilcoy:

Mauro Leguiza; Ezequiel Satangelo, Alan Aciar, Marcos Lamolla y Martín Gallo; Ezequiel Bassi, Daniel Olmedo, Franco Cáceres y Marcos Salvaggio; Juan Aguirre y Jonathan López. DT: Alberto Salvaggio./ Cambios: Nahuel Cisneros por Olmedo, Francisco Aman por Aguirre, Rodrigo Bernal por Bassi.

Huracán Las Heras: 1

Daniel Moyano; Fabricio Ojeda, Arón Agüero, Adolfo Tallura y Juan Marital; Agustín Verdugo, Luis Daher, Jonathan Mazzola y Gianfranco Leiva; Bruno Nasta y José Méndez. DT: Matías Minich./ Cambios: Lucas Agüero por Leiva, Juan Pablo Varona por Méndez y Lautaro Talamoni por Ojeda.

Goles: ST: 12: Cáceres (ICH) y 21: Lucas Agüero (HLH).

Árbitro: Maximiliano Macheroni (Rosario) / Expulsado: Juan Marital (HLH) por doble amonestación.

Incidencia: ST: 30' Moyano (HLH) le atajó un penal a Salvaggio (I).

Estadio: Independiente de Chivilcoy.

.