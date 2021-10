Capital impulsa controles para prevención del cáncer de piel

El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suárez dio inicio a una nueva campaña de cuidado de la piel y revisión de lunares. La misma es celebrada por La Roche-Posay y la Municipalidad de la Capital y comenzó este martes hasta el viernes 15, de 10 a 14 hs. y de 16 a 20 hs.

Junto a la Directora de Salud, Alejandra Weintraub, y al Secretario de Gobierno, Rodrigo Olmedo, el jefe comunal inauguró tres consultorios móviles que brindan atención gratuita y que además tienen el objetivo de concientizar sobre esta enfermedad cada vez más frecuente.

En palabras del intendente, “es muy importante atenderse, fundamentalmente en esta época y para todas aquellas personas que están expuestas a los rayos solares: personas que trabajan bajo el sol, personas que realizan actividades deportivas, recreativas, entre otras. La importancia de los chequeos y la importancia del cuidado y la protección de la piel es fundamental a destacar en este día”. Por ello, invitó a todas las personas a chequearse esta semana, aprovechando la actividad “que no lleva más de 6 minutos y que fue articulada para el cuidado de la salud de la ciudadanía”.

La modalidad de consulta es por orden de llegada, de la mano de profesionales dermatólogas, y se realiza cuidando todos los protocolos contra la COVID-19. Además, se brinda alcohol en gel, protección solar y una sala de espera para mayor comodidad de quienes asisten.

Durante la primera hora de atención, más de una veintena de personas había pasado por el camión y, según estiman las profesionales, se atenderá a unos 120 ciudadanos por día: “Las expectativas son de 70 personas, pero en campañas anteriores se ha superado ampliamente el número y creemos que en esta también va a suceder”. Se espera también que quienes se atiendan adquieran una educación de prevención sobre el cuidado de la piel y que la compartan en sus domicilios.



“Las personas no sabemos colocarnos la fotoprotección, fundamental para evitar el cáncer de piel”

De acuerdo a una de las dermatólogas que conforman la campaña, Fernanda Flores, utilizar un protector solar con factor de protección más elevado al que se usa habitualmente es recomendable porque “las personas no sabemos cómo colocarnos la fotoprotección, fundamental para evitar el cáncer de piel más común”: “En Mendoza tenemos una radiación bastante alta porque tenemos un cielo muy diáfano y no hay mucha sombra. Lo mejor es estar siempre protegidos, aún cuando no es verano, buscando un fotoprotector factor 50. Nadie se pone un gramo de protección por centímetro cuadrado de piel. Por ello, pecar demás, en este caso, es mejor”.

Según la profesional, prevenir quemaduras con fotoprotección evita que las personas tengan cáncer de piel a largo plazo. Por ello, remarcó la importancia del uso de protectores y bloqueadores solares, la prevención de la exposición al sol entre las 12 hs. y las 17 hs., la prevención de la exposición de los niños directa al sol, el refuerzo del protector con anteojos, gorros, lentes, sombrillas y la consulta anual al dermatólogo, más allá del chequeo.



Además, la doctora insistió en el peligro de la radiación UVB y UVA, presentes todo el año y que pueden causar cáncer basocelular de piel: “Este cáncer es el más relacionado a la exposición solar y se manifiesta como una lastimadura que no cura, en zonas de exposición”.