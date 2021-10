Asinmet reconocerá a las industrias metalmecánicas de Mendoza

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza, Asinmet, cumple 77 años y para celebrarlo reconocerá a las empresas que se hayan destacado en diversas categorías que hacen a la superación de la actividad, una de las más importantes de la provincia.



Asinmet pide a los empresarios del sector que completen el formulario adjunto proponiéndose como destacados actores dentro del sector según la categoría en la que consideren que mejor papel han jugado en este difícil contexto que les tocó trabajar.



Cinco jurados, entre empresarios, funcionarios y técnicos, elegirán a las 10 empresas destacadas de la metalmecánica mendocina, las cuales serán reconocidas en el almuerzo aniversario que tendrá lugar el sábado 30 de octubre.

Desde Asinmet, se espera que sean muchos los empresarios que sumen a la idea que, sin dudas, jerarquizará a la actividad.

Las categorías a premiar serán las siguientes:

1) Aprovechamiento de las energías renovables.

2) Innovación en el rubro alimentos y bebidas.

3) Exportaciones no tradicionales a mercados tradicionales.

4) Exportaciones a mercados no tradicionales.

5) Desarrollo de productos o servicios para el sector G&P.

6) Desarrollo de equipos para el sector agroindustrial.

7) Desarrollos de equipos para el sector minero.

8) Producción de equipos que sustituyen importaciones.

9) Desarrollo e innovación en equipos no tradicionales.

10)Protección del medio ambiente.

LInk de inscripción y postulación