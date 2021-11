Mendoza: Cornejo y Latorre presentaron un proyecto de ley de eutanasia asistida

Los diputados nacionales Alfredo Cornejo y Jimena Latorre presentaron un proyecto de ley con el que buscan “regular el derecho de toda persona a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir”. Acompañados por Daniel Ostropolsky, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), los legisladores nacionales brindaron los detalles de la iniciativa, que pretende legalizar lo que se conoce como “eutanasia asistida”, en el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical de Mendoza. Participaron de la presentación Julio Cobos, Pamela Verasay y Mariana Juri.

Alfredo Cornejo explicó que fue la historia de Ostropolsky, de 72 años, la que los llevó a entender la necesidad de que quienes sufran “una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante” puedan solicitar “la prestación de ayuda para morir dignamente”. Además, detalló que el objetivo es que la ley se aplique en todo el territorio nacional y que sea el Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios provinciales los que se encarguen de aplicarla.

“Lo primero que quiero decir es que yo amo la vida”, dejó en claro Ostropolsky luego de destacar el trabajo de Jimena Latorre y Alejandro Cacace, diputado nacional por San Luis, quienes redactaron el proyecto de Ley. También le agradeció a Alfredo Cornejo por “instalar el debate de este tema. Desde hace un tiempo se ha ido abriendo paso el tema en nuestra legislación conforme ha ido avanzando el pensamiento acerca de lo que significa la vida y sobre todo cuáles son los valores que la sustentan”.

De esta manera, Ostropolsky aseguró que “este proyecto es una entrada a la vida para la gente que padece enfermedades incapacitantes, progresivas e incurables sabiendo que se respeta su libertad de elegir cómo quiere terminarla. Espero que los demás legisladores se hagan cargo del proyecto y se pueda debatir”.

Cornejo explicó que esta ley “es algo que hace falta y es superador a la muerte digna que queda incompleta”. Además el legislador detalló que “esta legislación ya la tienen muchos países como Bélgica y España y algunos estados de los Estados Unidos. En todos los lugares donde se ha aplicado se ha actuado con estricto profesionalismo”. Para finalizar informó que si bien la iniciativa política de este proyecto “es nuestra, la parte jurídica es de Daniel Ostropolski, que sufre una enfermedad inhabilitante en primera persona”.

A su turno, Jimena Latorre agregó que “la ley establece una reglamentación, con requisitos básicos a verificarse a través de la comisión de asistencia y análisis médicos donde el paciente plantea su voluntad. No hay un listado de enfermedades, sino que debe implicar un sufrimiento que sea incompatible con la dignidad humana, la apreciación de eso lo hace un cuerpo interdisciplinario. Una vez que la persona queda sin la posibilidad de comunicarse, la familia puede tomar la decisión”.

“De nada sirve que se mantenga inútilmente un estado de caquexia en que la vida ya no es tal, reducido al dolor permanente y sin esperanza alguna de alivio ni mejoría”, sostiene Daniel Ostropolsky para acompañar el proyecto de Alfredo Cornejo. Y si bien deja en claro que no quiere morir, aunque sabe que sucederá, también manifiesta la firme convicción de no querer agonizar mientras llega el día.