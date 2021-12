Los mendocinos que estarán presentes en la Vuelta de San Juan

“La verdad es que no lo elegí, el deporte me trajo a Mendoza. La familia Durán me abrió las puertas de su casa con mucha humildad y también con mucho corazón; me adoptaron como un integrante más de su familia y yo les estaré siempre muy agradecido por eso”, decía Franco Vecchi despues de obtener el Campeonato mendocino de pista en 2017 y bajo la mirada de su padre que había llegado desde Rio Gallegos para verlo coronarse campeón decía:

“La primera ves que corrí fue en MTB, luego pase a la pista y Luis Maciel fue el que me inició en este deporte. Hoy en día, el ciclismo es mi trabajo y amo poder hacerlo. Anteriormente había practicado otros deportes (fútbol, basquet y karate) pero como un hobbie”.

-Jamás olvido mis inicios, son cosas que te marcan para siempre. Mi primer carrera en una bici de ruta fue en Río Gallegos, pero mi debut competitivo a nivel nacional fue en Punta Alta, Bahía Blanca, en el campeonato argentino de ruta del año 2009.

La prolífica carrera de Franco Vecchi (Martin es su segundo nombre,nacido el 24 de agosto de 1993) como ciclista integró los equipos de Italomat, CEC, Shania, Municipalidad de Guaymallén, Roa Construcciones, Mani Zabala- Municipalidad de Albardón y Municipalidad de Godoy Cruz.

La Vuelta de San Juan se correrá desde el domingo 30 de enero al domingo 6 de febrero de 2022.