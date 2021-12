Emilio López el ciclista lasherino representó al país en la Vuelta del Valle de Catamarca

Hace dos semanas, el joven lasherino Emiliano López representó al país en la Vuelta del Valle de Catamarca como integrante del equipo de la Federación Argentina de Ciclismo de pista y ruta, lo que se traduce en un gran resultado que viene realizando la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Las Heras con su equipo de ciclismo, el que formó hace dos años.

Emiliano tiene 22 años y vive en Uspallata, donde además de pasar horas arriba de la bicicleta también estudia. Y a las dos actividades les pone esfuerzo y dedicación, porque a los logros deportivos tiene que sumarle que este fin de año logró terminar la tecnicatura en Logística y Transporte. “Me quedan tres materias que las rindo esta semana”, contó en esta nota previo a presentarse ante la mesa examinadora.

Y así como sortea los obstáculos de la ruta, lo hizo con el estudio. “Me pude recibir, gracias a Dios”, fue el mensaje que envió luego y que se notó como una victoria, como si la hubiese logrado sobre la bici que tanto quiere.

Hace dos temporadas, desde su formación, que es parte del equipo de ciclismo de la Municipalidad de Las Heras con el que en octubre de este año consiguió un campeonato de pista en el Velódromo Provincial Ernesto Contreras, en la categoría Élite y tras las 12 fechas del calendario. “Fue muy lindo poder terminar primero y fue gracias al apoyo del municipio y de Ricardo Pizarro, el director del equipo”, remarcó Emiliano.

Pero aún quedaba algo más para Emiliano en este 2021, y era el llamado que recibió para representar a la Argentina en la Vuelta del Valle de Catamarca: “La convocatoria llegó gracias a Omar Contreras, que es mi entrenador. Él me dio la oportunidad de poder representar al país, algo muy lindo”, comentó el joven deportista lasherino.

Participó en las categorías Élite y Sub 23, pero por esas cosas del deporte, y de la mecánica, no pudo terminar porque se le rompió la bicicleta en la última etapa y faltando dos vueltas. Sin embargo, rescata que “fue una linda experiencia, que sirve para seguir creciendo en este deporte”.

“Ahora me estoy preparando para representar de la mejor manera a Las Heras en la próxima Vuelta de Mendoza”, agregó sobre el objetivo inmediato. Mientras que a largo plazo su meta está en alcanzar un nivel más profesional. “Quiero seguir entrenando y corriendo para llegar a un equipo Continental, que es lo máximo del ciclismo, donde están los mejores y se puede competir tanto nacional como internacionalmente. Es más profesional, es otro nivel y ya sería dedicarme solo al ciclismo”, anheló.

La pasión de Emiliano es una cuestión generacional y hereditaria, porque fue su abuelo Cipriano Veras el que le transmitió lo lindo de este deporte. “Gracias a mi abuelo empecé a hacer ciclismo, él también corría y competía. De chico quería hacer lo mismo que él, pero mi familia no quería, hasta que les gané por cansancio y ahora lo puedo hacer”, dice con una sonrisa cómplice por esa pequeña “batalla” ganada.

“Mi familia me apoya mucho y eso es lo más lindo”, destacó inmediatamente como una forma de agradecimiento para quienes siempre están a su lado, en cada prueba. “Cuando mis papás no pueden ir, mi abuelo me lleva”.

Y volviendo a esos inicios, fue con el abuelo Cipriano con el que hizo las primeras pedaleadas. “Él me empezó a formar, me sacaba a entrenar a las 6 de la mañana y poco a poco me fue enseñando los secretos de este deporte”.

Hoy, ya más grande, esas rutinas de entrenamiento cambiaron y las hace solo. Pero seguro que en cada pedaleada suenan los consejos de su abuelo. “Entreno todos los días. Me levanto a las 8 y a las 9 ya estoy saliendo. Sábado y domingo descanso, aunque algunos domingos tengo competencias. Los lugares por los que salgo a andar los voy variando, a veces voy para la Ciudad de Mendoza y otras para San Juan. Además, algunos lunes hago gimnasio”, describió su rutina mientras apoyaba su mirada en el horizonte cordillerano que enmarca a la perfección sus kilómetros recorridos.

“Es bastante lindo entrenar acá y ayuda bastante la altura. Cuando bajo a la Ciudad es como que tengo un plus, porque tengo más aire”, contó Emiliano López sobre las ventajas que le brinda vivir y entrenar en su lugar, Uspallata, en una zona montañosa y muy protagonista en las competencias ciclísticas, por ejemplo en la Vuelta de Mendoza.

Fotos: Prensa Municipalidad de Las Heras