San Luis: Continúan las estafas a usuarios del Banco Supervielle 

Es habitual leer los reclamos de los clientes del Banco Supervielle donde dan a conocer el faltante de dinero en sus cuentas, en algunos casos figuran pagos de tarjetas de crédito, compras en Mercado Libre, Seguros de Salud u otros descuentos que niña propia entidad bancaria puede informar a que pertenecen y son los damnificados los que deben averiguar por sus medios a que corresponden.

A estas modalidades, ahora se suman las extracciones por cajero automático sin tarjeta de crédito, esto es lo que paso con la cuenta de Martin Gómez, fotógrafo de El Diario de la República, quien dio a conocer lo ocurrido y recibió cientos de comentarios dando a conocer situaciones similares.

“Estoy enojado, me siento frustrado. Ayer me robaron de mi cuenta sueldo del banco SUPERVIELLE. Me sacaron 30 mil pesos, mucho o poco, pero eran míos. Los sacaron en dos veces. Hice el reclamo en el banco, pero me trataron como si yo fuera tonto, me preguntaron si le había dado la clave a alguien más, como desligándose de toda responsabilidad. Tengo mi cuenta de homebanking con huella digital, solamente yo tengo acceso a mi cuenta. Les aviso porque sé que a muchas personas les está pasando lo mismo, para que duerman tranquilos retiren su dinero, hay muchos delincuentes sueltos” expuso Gómez en su cuenta de Facebook.

Hace algunas semanas, Lucia Britos había dado a conocer por los medios una situación similar en la que le habían extraído su sueldo de docente, dejándole solo $600 en su cuenta, luego de reclamar en el banco, donde no le creían mucho lo que estaba diciendo y de realizar la denuncia en la Comisaria 1°, volvió a sufrir un robo en su cuenta del saldo que le había quedado.

El Banco Supervielle es el que mayor cantidad de clientes tiene en la provincia de San Luis ya que los empleados públicos provinciales, municipales, del Poder Judicial, planes sociales provinciales, jubilados, pensionados y una gran cantidad de comercios tienen sus cuentas sueldos en esa entidad.

Los damnificados realizan las denuncias en el Banco, Policía, en el Programa Defensa de Consumidor y hasta en Fiscalía de Estado pero no reciben ninguna solución a su problema.