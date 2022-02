En Córdoba la Selección Nacional le ganó a Colombia 1 a 0 por las Eliminatorias

La "Scalonetta" no se detiene y llegó a los 29 partidos invicto tras derrotar a Colombia 1 a 0 en el estadio Mario Kempes de Córdoba, Lautaro Martinez a los 29 minutos de juego marcó el único gol del partido.

El seleccionado argentino, ya clasificado para el Mundial de Qatar que se jugará entre noviembre y diciembre de este año, superó esta noche a Colombia, por 1 a 0, en un encuentro en el que fue amplio dominador, válido por la 16ta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

En el encuentro jugado en la calurosa noche cordobesa, la figura indiscutida fue el delantero del PSG francés Ángel Di María, quien desde el arranque fue un verdadero problema para la defensa visitante. Con su habitual desequilibrio generó varias opciones claras de gol.

El rosarino fue el emblema de un equipo que no contó con Lionel Messi y que tuvo ausencias importantes como las de Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Nicolás Otamendi, entre otros.

El cierre del partido fue una fiesta, con cánticos que bajaban desde las tribunas del Kempes, y los nombres del 'Dibu' Martínez y del 'Fideo, fideo, fideo' para Di María, siguieron siendo los predilectos del público.

Argentina volverá a jugar el próximo 24 de marzo cuando reciba a Venezuela en Santiago del Estero, y por la última fecha visitará a Ecuador el martes 29 de ese mes. Durante esas jornadas, Colombia recibirá a Bolivia y visitará a Venezuela, jugándose las últimas chances de clasificación.

https://www.youtube.com/watch?v=KwAtsCwC2E8

Eliminatorias Conmebol (16ta fecha)



Argentina 1 (Lautaro Martinez)

Colombia 0



Bolivia 2 (Enoumba, Moreno Martins)

Chile 3 (Alexis Sánchez 2, Nuñez)



Uruguay 4 (Bentancur, De Arrascaeta, Cavani, Suárez)

Venezuela 1 (Martinez)



Brasil 4 (Raphinha, Coutinho, Antony, Rodrygo)

Paraguay 0



Perú - Ecuador

Comenzaba a las 23 hs

Posiciones parciales



Brasil 39, Argentina 35 (clasificados), Ecuador 24, Uruguay 22, Perú 20, Chile 19, Colombia 17, Bolivia 15, Paraguay 13, Venezuela 10.



Próxima fecha (24 de marzo)

Argentina vs Venezuela

Uruguay vs Perú

Brasil vs Chile

Paraguay vs Ecuador

Colombia vs Bolivia