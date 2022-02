Ganó Maipú, 7 puntos sobre 9 en un arranque espectacular

Empate en la primera fecha ante Independiente Rivadavia y dos victorias seguidas, de visitante frente a Ferro Carril Oeste y ahora de local frente a Mitre de Santiago del Estero, 7 puntos sobre 9 posibles, invicto y tercer lugar en la tabla por diferencia de gol, porque en puntos está primero junto a All Boys y San Martin de Tucumán (juegan todos contra todos, los 35 equipos a una sola rueda) excelente comienzo del Deportivo Maipú en la presente temporada del campeonato de la Primera Nacional que entregará dos ascensos, uno para el campeón y el otro para el ganador de un Reducido al final del que participarán los 13 equipos que sigan al campeón.

La intención del Cruzado fue siempre prevalecer en el juego intentando lastimar al rival, no lo consiguió en la primera etapa que terminó igualada sin tantos, pero no renunció a sus intenciones y el premio llegó pasada la media hora de juego, largo pelotazo de Ferracutti, por derecha Santiago Gonzalez encaró hacia el área visitante, envio un centro y una cabriola de Facundo Castelli, arrojándose en palomita, aunque dandole con el pecho, no con la cabeza para que la pelota traspusiera la línea de gol y provocara la explosión de los hinchas botelleros presentes en el estadio de la calle Vergara.

Maipú quiere ser protagonista, tiene con qué.

Síntesis:

Juan Pablo Cozzani; Santiago Moyano, Lucas Faggioli, Alejandro Cabral, Guillermo Ferracuti; Santiago González, Leonel Pierce, Fausto Montero y Nicolás Del Priore; Álvaro Veliez y Facundo Castelli. DT: Juan Manuel Sara./ Cambios: Nasta x Veliez, Rebussone x Moyano, Matías Gonzalez x Santiago Gonzalez, Herrera x Castelli.

Mitre 0: Fernando Otarola; Gastón Díaz, Lucas Landa, Alejandro Coronel, Gernán Voboril; Germán Díaz, Conrado Puigdevillol, Daniel González, Adrián Tolosa; Claudio Vega, David Romero. DT: Arnaldo Sialle./ Cambios: Cérica x Tolosa, Goitea x Coronel, Quinteros x Romero, Santiago Rosales x Vega.

Gol: ST: 32: Castelli (DM).

Árbitro: César Ceballo.

Estadio: Omar Higinio Sperdutti

Foto: gentileza Deportivo Maipú