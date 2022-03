Malaikan se quedó con el Gran Premio Vendimia de Turf

Fue una verdadera fiesta turfistica con un parque caballar de 80 protagonistas de las 11 carreras del festival que tuvo su plato fuerte en la última carrera sobre los 2.200 metros con gran festejo de la multitud que se hizo presente en el Gigante de la Avenida Montes de Oca.

Malaikan es un caballo de 5 años de edad que forma parte de la caballeriza Cinco Hermanos, su jinete es Jonathan Gómez, quien se mostró muy emocionado tras la victoria, y su cuidador es Roberto Villalba.

Clásico: “VENDIMIA – COPA CANAL 7” – (Categoría Interior) - 2200 metros



N° Caballo , Kilos, Jockey , Distancia

1° MALAIKAN 60 J. Gómez

2° GIFT OF VIRTUE 60 C. López 2 cpos

3° MACKLIN (*) D. Gómez 1 ½ cpos

4° LORD TRIUMPH 60 S. Barrionuevo 5 cpos

5° PULPINELLO 60 S. Fernández 1 ½ cpos

6° ASIATIC TILL 60 E. Ruarte 7 cpos

7° CONSTANZO 60 J. E. Alves S. 3 ½ cpos

8° INCA BOY 60 W. Escudero 2 cpos

U° MOSCATO PIZZA 60 L. Flecha 17 cpos

(*) Reclamó contra Gift Of Virtue y no prosperó.

No corrieron: (2) MAKYMAN, (7) VERTICAL DUBAI, (9) CAMP HOLLAND, (9ª) EL LIBERTADOR, (11ª) FRUTO MADURO. Dividendo del Ganador: $ 8,15. Dividendo de la Combinada: $ 20,40. Dividendo de la Imperfecta: $ 9,15. Dividendo de la Trifecta: $ 44,65. Tiempo: 2’ 16” 2/5. Por: Master Of Hounds y Shankyra, de 5 años. Cuidador: R. Villalba. Stud: Cinco Hermanos.









Todos los ganadores:

1ra carrera Good Mirko, 2da Emilia Romagna, 3ra La Sociedad, 4ta Emper Way, 5ta Valentina, 6ta Fall Away, 7ma Bellaco Song, 8va Vaporeto Inc, 9na El Garabato, 10ma Don Chacho, 11ma (el Vendimia) Malaikán