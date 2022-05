San Luis: alrededor de 1.000 hogares no fueron censados

El Director Provincial de Estadísticas y Censo de San Luis, Nestor Arellano, informó que en el caso de considerar que fueron mal censados o cualquier situación que se considere irregular, debe ser informada al 0800-3452022 o enviar un correo electrónico al [email protected].

Arellano indicó que más allá de que hubo algunos hogares que no fueron censados por diversas razones, ya sea porque no había nadie, no quisieron cansarse o el censistas no llegó al domicilio, están son situaciones previstas que ocurren en todos los censos.

Más allá de eso, el Director de Estadísticas y Censo, afirmó que se va a realizar un trabajo de campo con supervisores para censar a todos los hogares que aún no fueron encuestados.