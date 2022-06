La ciclovía del parque San Martín, pura aventura

La bicicleta es mi amiga, me acompaña todo el tiempo y me lleva a todas partes, no importa el frío ni el calor voy con ella porque me impulsa a seguir, renueva la energía de mi cuerpo.

Mientras el aire roza mis mejillas y el tibio sol de otoño cae sobre los hombros, la bici avanza por las ciclovías del parque general San Martín y no se detiene, mis piernas están fuertes y habidas de rodar en una tarde de otoño perfecto en Mendoza.

Decidí subir por la ciclovía de calle Necochea, estoy en el centro de la ciudad, y conectar con Av. Boulogne Sur Mer y de allí dirigiéndome al sur ingreso al parque San Martín por la callecita que bordea el estadio Juan Bautista Gargantini acompañada por el sol que se escurre entre las hojas multicolor de los árboles que forman un túnel que me lleva hacia el oeste y ya no puedo detenerme, todo es adrenalina el clima cambió y el aire es vida para mis pulmones.

La ciclovía me lleva hasta el lago del parque que es magnífico y puedo recorrerlo completamente con mi bici y comienzo a dar vueltas y vueltas hasta que decido tomar la conexión al Golf Club y sigo sin parar hasta llegar a la intersección con la subida al estadio mundialista Malvinas Argentinas y decido seguir por la ciclovía y bajar por San Francisco de Asís y vuelo al circuito del lago, es momento de parar y tomar un cafecito en la Fuente de los Continentes o entrada al Rosedal.

Mirando la Fuente de los Continentes, obra realizada en hierro que representa Europa, Asia, América y África (Oceanía era considerada parte de Asia en la época) con el ruido del agua que relaja mi cuerpo y el cafecito renovador de energía decido que los 10 km que ya hice en casi una hora a un ritmo de 13.3 km/h es poco, me queda una hora más para dejarme llevar por este parque exuberante y maravilloso, no se puede estar en Mendoza y dejar de ver la magnitud y majestuosidad de él.

Renovada tomo el casco verde flúor los guantes a tono y la campera rosa flúor y ya visible subo a la bici y comienzo a rodar nuevamente, vuelvo por el túnel de plátanos y aguaribayes hacia Av. Boulogne Sur Mer hacia el norte y tomo la ciclovía de calle Lencinas buscando la rotonda Orzali que es el ingreso al campus de la UNCUYO Universidad Nacional de Cuyo pasando por el club Gimnasia y Esgrima, el Espacio de Fotografía Máximo Arias en el ex hospital Emilio Civit, el primer hospital público de Mendoza del año 1907, el ITU (Instituto Tecnológico Universitario), también por el Espacio de la Ciencia y Tecnología – EUREKA – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de Mendoza y ahí voy buscando Av. El Libertador a mi izquierda para continuar al oeste hacia el Parque Aborigen en la falda de la precordillera.

El reloj me dice que hay que volver y sobre la misma ciclovía retorno hacia la ciudad, la vista es magnífica, hay que tener cuidado ya que la pendiente es pronunciada y vale la pena detenerse mirando la ciudad que se pierde hacia el este.

Al llegar a Av. El Libertador y Thays hay dos opciones, aquí termina este tramo de ciclovía y para conectarse con alguna otra de las ciclovías del parque se puede ir por Av. Thays, Los Abetos, Los Plátanos, volverse a rotonda Orzali por donde hice la subida o mi elegida continuar por Libertador que bordeada de álamos al paso de la bici se siente el dulce cascabeleo de las hojas doradas por el sol de otoño que se confunde con el saltar de la bicicleta en el empedrado sendero de polvo rojizo que me lleva hasta los caballitos de Marly y de allí bajo la mirada atenta del cóndor de los portones del parque retomo la ciclovía de Boulogne Sur Mer.

Entrada real

El parque que diseñó el francés Thays era cerrado y se ingresaba sólo por Av. Emilio Civit y Boulogne Sur y siguiendo el estilo europeo en el año 1907 el gobierno de Mendoza compra los monumentales portones que enmarcan el acceso al parque general San Martín a la fundición de “Walter Macfarlaine & Co” de Escocia que habían sido encargados en los primeros años del siglo XX por el Sultán Rojo de Turquía y que según cuenta la leyenda trás su derrocamiento, los majestuosos portones quedaron sin dueño.

Hoy el parque es abierto y los imponentes portones de hierro con una puerta principal y dos laterales coronados con un cóndor y el escudo de Mendoza son un ícono que forma parte del patrimonio y la historia de Mendoza.

Los Caballitos de Marly

En el acceso al Parque, luego de trasponer los portones, se encuentra una reproducción en mármol blanco de carrara de los Caballitos de Marly del artista francés Berthier, las dos esculturas de caballo salvaje con su domador están enfrentadas en una rotonda que da ingreso a la Av. El Libertador.

El parque lo tiene todo

El parque General San Martín te atrapa, tiene 394 hectáreas con 17 km de recorrido de los cuales hay poco más de 10 km de ciclovías y por ellas se puede llegar a gran parte de los atractivos que hay para descubrir.

Delimitan el parque las avenidas Carlos Washington Lencinas en el norte, el Zanjón Frías al sur y Boulogne Sur Mer en el este, en tanto que la precordillera es el límite Oeste.

A fines del siglo XIX llega a Mendoza el ingeniero francés, Carlos Thays, quien diseñó y planificó lo que inicialmente se llamó Parque del Oeste y luego renombró como Parque General San Martín.

El paisajista ideó la ubicación estratégica de 300 especies de plantas traídas de Europa, Asía, Australia y América del Norte lo que significó plantar 50 mil árboles en este predio volcado sobre el oeste de la ciudad sobre la falda de la precordillera de Los Andes.

Cómo llegar en bici

El principal acceso al parque es por la ciclovía de Av. Boulogne Sur Mer que va de norte a sur y recorre todo el borde este del parque y las ciclovías de calle Hudson, Newbery, Suipacha, Necochea y Moreno te llevan a esta ciclovía desde Las Heras, Godoy Cruz y el centro de la ciudad y si bien hacemos hincapié en el uso de la red de ciclovías es posible llegar desde todos lados porque es abierto y se puede andar por todo el parque incluso por senderos que conectan un lado y otro donde los más intrépidos ciclistas aprovechan a demostrar sus destrezas.

Hay mucho más por ver

También desde la ciclovía de Boulogne Sur Mer ingresando por la ciclovía de calle Moreno por el sur y siguiendo por la ciclovía de San Francisco de Asís podemos llegar al ingreso del Parque Deportivo de Montaña y la Pista de Pump Track, también tomando por la ciclovía de Av. Carlos Thays pasamos el Golf Club, la antigua estación meteorológica y sísmica del parque y luego una opción es tomar hacia el oeste por Av. Adrián Ruiz donde está el CCT (Centro Científico Tecnológico - CONICET Mendoza) y más adelante el estadio mundialista Malvinas Argentinas.

Circuito ciclovía del lago del parque

El tramo de ciclovía del parque más concurrido es el circuito que recorre un lago artificial de 1000 metros de largo por 100 metros de ancho donde funciona el Club de Regatas de Mendoza donde los aficionados al remo practican su deporte.

Además de tener el trazado para las bicis es el lugar ideal para los caminantes y runners que a diario utilizan para hacer deporte y es donde se concentran algunos de los principales atractivos como el museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Cornelio Moyano, el Rosedal con una rotonda donde se ubican las ferias artesanales de emprendedores mendocinos que ofrecen sus productos especialmente los fines de semana y la Fuente de los Continentes inspirada en el conjunto escultórico del francés Jean Baptiste Carpeaux que representa los continentes de América, Asia, Europa y África, deja de lado Oceanía que hasta poco tiempo atrás estaba considerada parte del continente asiático, es la parada obligada para un cafecito renovador.

Otros puntos

Aunque no hay ciclovías para llegar a la totalidad de los atractivos del parque se puede ir hasta el Cerro de la Gloria donde se ubica el monumento en homenaje a la gesta de la independencia del Gral. San Martín junto al Ejército de los Andes. El monumento fue realizado por el escultor uruguayo Juan Manuel Ferrari en el año 1914, compuesto por una base de piedras de la cordillera, la escultura ecuestre del Libertador General San Martín y un grupo de granaderos del Ejército de los Andes. Los frisos del pedestal representan los preparativos para el cruce de los Andes.

El Teatro Griego Frank Romero Day con capacidad para más de 19.000 personas y desde el año 1963 escenario de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el Ecoparque ex Zoológico y también el Parque del Aborigen.