Talleres alcanzó a Gutierrez en la punta

Liga Mendocina de Futbol

Asi "lucía" la cancha de Rodeo del Medio, con las rayas mal marcadas, con criterio las autoridades arbitrales decidieron cancelar el encuentro entre el local y Gutierrez por una nueva fecha del torneo de Liga Mendocina.



Fecha 13 - Resultados



Huracán Las Heras 0

Centro Deportivo Rivadavia 4 (Simionatto 2, Cortez, Alvarez)



Academia Chacras de Coria 0

Andes Talleres 3 (Herensperger 2, Di Nasso)



Boca Jrs. de Bermejo 0

Independiente Rivadavia 4 (Bellido 3, Valeri)



Deportivo Guaymallén 1 (Maturano)

Atlético Palmira 1 (Funes)



Cicles Club Lavalle 0

Gimnasia y Esgrima 3 (López, Almeida, Grenón)



FADEP 2 (Quintana, Moyano)

Argentino 1 (Lucero)



Murialdo 1 (Chacón)

Maipú 0



Algarrobal 3 (Subriabe, Guzmán, González)

Luján 1 (Chávez)



Godoy Cruz - San Martin

(juegan el lunes)



Rodeo del Medio - Gutierrez

(suspendido mal estado campo de juego)



Tabla de Posiciones



Gutierrez y Andes Talleres 27, Rivadavia 26, FADEP 22, Guaymallén 21, San Martín, CEC y Rodeo del Medio 20, Gimnasia 19, Murialdo 17, Luján e Independiente 16, Godoy Cruz y Huracán 15, Chacras 14, Palmira 13, Maipú 11, Argentino 10, Algarrobal 9, Lavalle 8, Boca de Bermejo 3.



Próxima fecha



Luján vs Murialdo/Maipú vs FADEP/ Argentino vs Lavalle/ Gimnasia vs Guaymallén/ Palmira vs Boca/ Independiente vs Rodeo del Medio/ Gutierrez vs Chacras/ Andes Talleres vs Godoy Cruz/ San Martin vs Huracán Las Heras/ Centro Deportivo Rivadavia vs CEC



Primera B - 11ma fecha

Municipal Godoy Cruz 1- River del Challao 2

Eva Perón 1- La Gloria 0

Ferroviario 1- U. N. Cuyo 2

Fray Luis Beltrán 0- Universitario 0

Sportivo Banfield 2- AMUF 0

Tabla de posiciones

Fray Luis Beltrán 25, La Gloria 24, U. N. Cuyo y Municipal 18, Eva Perón 16, River del Challao y Banfield 14, Universitario 13, Ferroviario 6, AMUF 2.



Próxima fecha

AMUF vs Municipal Godoy Cruz/ Universitario vs Sportivo Banfield/ U. N. Cuyo vs Fray Luis Beltrán/ La Gloria vs Ferroviario/ River del Challao vs Eva Perón