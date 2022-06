El clásico entre la Lepra y el Verdinegro fue un bostezo

Se esperaba más de la Lepra y el Verdinegro, por historia y por necesidades de sumar de a tres por la lucha de estar entre los clasificados al Reducido aunque falte aún mucho para terminar el torneo.

Ni Independiente Rivadavia ni San Martìn de San Juan no pudieron despertar de la abulia al público que se hizo frente en la fria noche mendocina en el Parque General San Martin. La pregunta del millòn, fallaron los delanteros, estuvo bien la defensa - tanto de uno como de otro- o lisa y llanamente fue un mal partido?. Nos inclinamos por lo segundo, mejor los mendocinos en la primera parte, en el segundo los sanjuaninos tuvieron su momento de dominio pero no pudo cristalizarlo en la red.

Media hora de juego y pareciera que haciendo caso al viejo refrán futbolero de "cuando no podés ganar al menos no hay que perder", ya no se arriesgaron y había ya la sensación que el partido iba a terminar como terminó 0 a 0.

Una vez más con la valla invicta y un puntito más para sumar en la tabla el lado positivo, lo negativo obvio, es haberse frenado en la racha de partidos ganados y que de local no hay podido quedarse con el clásico cuyano de la categoría.

En la próxima fecha Independiente viajará a Resistencia para medirse ante Chaco For Ever, el sábado a las 18.10 en partido televisado por la señal TyC Sport.

Síntesis:

Independiente Rivadavia: 0

Jorge De Olivera; Jorge Scolari, Valentín Perales, Juan Pablo Freytes y Emiliano Endrizzi; Hernán Ruben, Gustavo Turraca, Diego Tonetto y Lucas Ambrogio; Eladio Ramos y Fernando Luna. DT: Gabriel Gómez./ Cambios: Francisco Galván por Tonetto, Pablo Palacio y Sebastián Navarro por Ruben y Luna, Franco Coronel por Ambrogio, Agustín Verdugo por Ramos.

San Martín de San Juan: 0

Nicolás Avellaneda; Alejandro Molina, Matías Escudero, Jonathan Botinelli y Dante Álvarez; Pablo Ruiz, Martín Rivero, Damián Lemos y Sebastián González; Sebastián Ramírez y Matías Giménez. DT: Raúl Antuña./ Cambios: Pablo Aranda por Ruiz, Felipe Di Lena e Ignacio Antonio por Ramírez y González,, Nicolás Franco por Giménez.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: Bautista Gargantini.