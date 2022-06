Huracán y Peñarol no se sacaron ventajas y no salieron del 0

En una buena decisión porque el domingo es el Día del Padre no se programaron partidos para este 19 de junio, por ello fue jornada sabatina para todos los cuyanos. El único adelanto en la zona fue la derrota del escolta Villa Mitre frente a Liniers en duelo bahiense, los clubes de Cuyo arrojaron un triunfo, 3 empates (uno entre si) y una derrota.

Huracán Las Heras 0- Sportivo Peñarol 0

Ciudad Bolívar 1- Juventud Unida 1

Desamparados 0- Argentino de Monte Maiz 1

Estudiantes de San Luis 1- Independiente de Chivilcoy

Estudiantes de San Luis es el mejor cuyano ubicado en la tabla con 20 puntos, Juventud Unida suma 18, Peñarol 15, Huracán 13 y el peor es Desamparados último con 10 puntos y que si hoy terminaría el certamen descendería.

La próxima fecha tendrá fecha libre Huracán Las Heras y estos los partidos de los cuyanos.

Círculo Deportivo vs Sportivo Desamparados/ Sportivo Peñarol vs Sansinena/ Sol de Mayo vs Estudiantes/ Juventud Unida vs Villa Mitre.

Síntesis:

Huracán Las Heras: 0

Juan Cruz Cuesta; Gabriel Vallés, Matías Contreras, Julián Moyano y Mauro Visaguirre; Rodrigo Ramírez, Oscar Chiquichano, Alexis Ramos y Matías Navarro; Javier Peñaloza y Luciano Silva. DT: Matías Minich./ Cambios: Brian Zabaleta x Oscar Chiquichano, Gianfranco Leiva x Javier Peñaloza, Ignacio Sabatini x Matías Navarro

Sportivo Peñarol: 0:

Leonardo Corti; Jano Martínez, César More, Agustín Paredes y Abel Peralta; Matías Martínez, Caros Fernández, Ramiro Alderete y Javier Martínez; Rául Zelaya y Francisco Salinas. DT: Cristian Bove.

Arbitro: Luis Damián Martínez de San Rafael.

Estadio: Anselmo Zingaretti, cancha de Gutiérrez Sport Club.