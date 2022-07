Maipú perdió ante el líder en los últimos 20 minutos

Todo era fiesta en Barrio Alberdi, Belgrano volvía a sumar de a 3, le saca 10 puntos a San Martín de Tucumán y 11 a Instituto y comienza a ponerse el traje del gran candidato al primer ascenso al círculo superior.

Digno papel del Cruzado, recién en la ultima parte del complemento los cordobeses pudieron torcer la historia, iban 25 minutos cuando armaron una jugada Vegetti, Susbielles y Hesar y tras la tapada del arquero Cozzani, quien había reemplazado a Bordagaray - Comba- capturó el rebote y definió para el 1-0 para el Pirata Celeste.

Belgrano tiene 55 puntos, San Martin de Tucumán 45, Instituto de Córdoba 44, All Boys 42, Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Estudiantes de Rio Cuarto 39, San Martín de San Juan y Brown de Adrogué 38, Almagro 36, Deportivo Madryn 35, Independiente Rivadavia, Chaco For Ever y Riestra 33 .... Maipú ha quedado lejos, en el vigésimo puesto con 28 puntos.

En la próxima fecha Deportivo Maipú será local ante Villa Dalmine, el próximo viernes 22 de julio, desde las 15.

Sintesis:

Belgrano: 1

Nahuel Losada; Gabriel Compagnucci, Alejandro Rébola, Diego Novaretti y Axel Ochoa; Santiago Longo; Fabián Bordagaray, Bruno Zapelli, Guillermo Pereira y Diego García; Pablo Vegetti. DT: Guillermo Farré./ Cambios: Maximiliano Comba x Bordagaray, Ibrahim Hesar x Pereira, Joaquín Susvielles x Diego García, Gerónimo Tomasetti x Zapelli, Ulises Sánchez x Axel Ochoa.

Deportivo Maipú: 0

Juan Pablo Cozzani; Santiago Moyano, Lucas Faggioli, Fernando Cosciuc y Luciano Herrera; Fausto Montero, Leonel Pierce y Nicolás Del Priore; Matías González, Damián De Hoyos y Santiago González. DT: Juan Manuel Sara./ Cambios: Álvaro Veliez x Matías González, Agustín Manzur x Montero, Bruno Nasta x De Hoyos, Marcelo Eggel x Moyano.

Goles: ST: 25: Comba (B)

Arbitro: Mario Ejarque

Estadio: Julio César Villagra