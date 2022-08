La Lepra volvió con las manos vacías de Isidro Casanova

Con dos muy buenos goles, ambos en el segundo tiempo Almirante Brown le ganó merecidamente a Independiente Rivadavia que no jugó un buen partido.

La de esta noche en Isidro Casanovas fue una de las más flojas perfomances de Independiente Rivadavia en el torneo, sumando su tercera presentación sin victorias, igualmente está clasificando al Reducido por el segundo ascenso, pero solo son dos puntos de distancia (39 a 37) con quienes por ahora quedan afuera por lo que le urge sumar para no sufrir sorpresas.

En Mendoza en la próxima fecha casi está obligado a ganarle a Gimnasia y Esgrima de Jujuy para no depender de nadie y conservar su cupo en el Reducido.

Las posiciones han quedado asi hasta el momento: Belgrano 56, Instituto 51, San Martín de Tucumán 50, Gimnasia y Esgrima de Mendoza 47, All Boys 46, Almagro 43, Estudiantes de Rio Cuarto 42, Defensores de Belgrano, Chaco For Ever, San Martín de San Juan y Estudiantes de Buenos Aires 41, Independiente Rivadavia 39 y Brown de Adrogué 38, hasta acá los clasificados y amenazan debajo: Deportivo Madryn y Riestra 37, Chacarita 36, Maipú, Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Brown de Adrogué 35, Güemes 34, Mitre, Almirante Brown y Ferro Carril Oeste 33, Deportivo Morón y Agropecuario 32, Quilmes, Atlanta y San Telmo 30, Temperley y Alvarado 28, Villa Dálmine 27, Rafaela y Nueva Chicago 26, Flandria 25, Tristán Suárez 24 por diferencia de gol y hasta el momento descendien Santamirana 24 y Sacachispas 23.

Síntesis:

Almirante Brown: 2

Ramiro Martínez; Facundo Miño, Agustín Dattola, Christian Moreno y Ramiro Fernández; Rodrigo Vélez, Leandro Guzmán, Patricio Núñez y Milton Céliz; Nazareno Bazán y Florián Monzón. DT: Jorge Benítez./ Cambios: Matías Piteo x Núñez, Marcelo Vega x Vélez, Gastón Moreno x Fernandez, Cristian Varela x Bazán, Angel Stringa por Guzmán.

Independiente Rivadavia: 0

Jorge De Olivera; Jorge Scolari, Valentín Perales, Juan Pablo Freites y Emiliano Endrizzi; Pablo Palacio, Gustavo Turraca, Sebastián Navarro, Fernando Luna; Franco Coronel y Matías Quiroga. DT: Gabriel Gómez./ Cambios: Eladio Ramos y Francisco Galván x Coronel y Endrizzi, Diego Tonetto por Palacio.

Goles: ST: 5: Vélez (AB); 39: Bazán (AB).

Árbitro: Nelson Sosa.

Estadio: Fragata Sarmiento