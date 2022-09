Solo los dos puntanos están clasificando en el Federal A

El triunfo de Sportivo Desamparados fue importante, pero aún continúa en zona de descenso.

Torneo Federal A - Resultados fecha 30

La zona de los cuyanos

Desamparados 1- Sol de Mayo 0

Huracán LH 0- Ferro Carril Oeste 0

Sansinena 3- Juventud Unida 1

Estudiantes de San Luis 0- Olimpo 1

Cuando restan 4 fechas para el final están clasificando para el Reducido por el único ascenso en disputa (los 8 mejores de cada zona), Olimpo con 66 puntos, Villa Mitre 50, Juventud Unida 44, Ciudad Bolivar 42, Independiente de Chivilcoy y Sol de Mayo 40, Estudiantes de San Luis y Sansinena 39.

Por la otra zona: Racing de Cordoba 62, Sarmiento de Resistencia 56, San Martín de Formosa 54, Central Norte de Salta 53, Gimnasia y Tiro de Salta 45, Douglas Haig de Pergamino 43, Sportivo Las Parejas 39, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 38, por diferencia de goles supera a Sportivo Belgrano de San Francisco.

Descensos:

Pierden la categoría los dos últimos de cada zona, por el momento por la A: Liniers de Bahía Blanca y Sportivo Desamparados de San Juan y por la zona B Juventud Unida de Gualeguaychu y Atlético Paraná, ambos de Entre Rios.

La próxima fecha para los cuyanos

Independiente de Chivilcoy vs Estudiantes de San Luis/ Peñarol de San Juan vs Huracán Las Heras/ Juventud Unida de San Luis vs Ciudad Bolívar/ Argentino de Monte Maiz vs Sportivo Desamparados de San Juan/