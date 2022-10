Jonatan Mercado, fisicoculturista de proyección

Jonathan Mercado, de 30 años, es un deportista lasherino que obtuvo el tercer lugar en el Nacional de Fisicoculturismo que se realizó en Córdoba, un logro muy importante para él y que lo incentiva a seguir trabajando y preparándose para próximas competencias.

Vive en Uspallata y visitó la Municipalidad de Las Heras para recibir un reconocimiento y hacer conocer su deporte y actividad diaria. “Hace mucho tiempo que lo hago, aunque ahora decidí hacerlo de manera profesional”, contó Jonathan.



En cuanto a sus inicios, dijo que “desde los 14 o 15 años que voy al gimnasio, pero profesionalmente hace tres años que lo hago”.

“El fisicoculturismo es esculpir tu cuerpo y dedicarte a vos. Y no es solamente ir al gimnasio a hacer fierros, también es tiempo en la alimentación, que tiene que ser super equilibrada y hay que mantenerla en el tiempo. Tampoco se trata de pasar tanto tiempo en el gimnasio”, contó Jonathan sobre lo que implica la preparación para practicar este deporte.

A este tercer puesto en la categoría Culturismo Senior, en el Nacional que se desarrolló en Córdoba, el uspallatino le suma otros logros a su carrera: 4° puesto en la Copa Vendimia en la categoría Men’s Physique y 7° en la Copa Aconcagua en la categoría Culturismo Senior.

“Empecé a cuidarme, hasta que decidí ir un poco más allá. Así fue que me ofrecieron la posibilidad de competir y me di cuenta de que podía. Me presenté en un torneo en el 2017, en una categoría que no me correspondía, y obtuve el cuarto puesto. Eso me atrajo y me metí en este mundo del cual ya no puedo salir”, agregó Jonathan Mercado sobre la motivación que tuvo para empezar a competir.



En Córdoba integró el seleccionado mendocino de fisicoculturismo y fitness. “Para este torneo argentino venía preparándome desde hace un año, y pude obtener la medalla de bronce en mi categoría. Fue increíble vivirlo con mis compañeros. Ahora en diciembre tengo otro torneo nacional que abre las puertas para competencias internacionales. Es más, el próximo mes también tengo un torneo en Chile, donde estaré representando al país”, agregó el fisicoculturista de Las Heras, quien remarcó que este no es un deporte individual porque hay mucha gente detrás apoyándolo y ayudándolo a progresar, a quienes les agradeció.





