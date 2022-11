Se agotaron las populares para el River-Betis del domingo

El Estadio Monumental no será testigo de la última función de Marcelo Gallardo como técnico de River, sino que el estadio privilegiado va a ser el Malvinas Argentinas de Mendoza. Este domingo 13 de noviembre, el Millonario enfrentará a Real Betis en el segundo partido del cuadrangular amistoso que van a disputar estos dos equipos junto con Colo Colo de Chile. Y como era de esperarse, la locura de los hinchas para presenciar el adiós del Muñeco es total.

Este lunes desde las 10 se pusieron a la venta las entradas a través del portal de Ticketeck (click acá) y los socios arrasaron en cuestión de horas: ya no quedan populares. Las ubicaciones de la tribuna General Sur y General Norte (detrás de los arcos) se vendieron a un precio de $4.000 y ya están agotadas. Solo quedan disponibles 10 mil plateas. Platea Este a $9.000, Platea Cubierta a $12.500 y Platea Preferencial a $15.000.

Cabe recordar que cada socio de River (previo obtener un PIN de uso único a través de River ID) podrá comprar no más de cuatro entradas por persona, mientras que en los no socios el límite es de 10 tickets por persona. Aún no esta confirmado, pero se estima que el partido se jugará a las 20.00. Por lo pronto, el Millonario viajará este martes a Chile ya que el miércoles por la noche enfrentará a Colo Colo en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Fuente: "La Página Millonaria" texto de Luciano García Dresch