Operaron a Junior Arias tras su seria lesión del sábado

En el estadio Vicente Polimeni, este sábado se realizó un festival de boxeo organizado por la Municipalidad de Las Heras en conjunto con Chino Maidana Box Promotions.

En el combate de fondo, el lasherino Jorge Arias sufrió la lesión en uno de sus tobillos en el primer round del combate que estaba protagonizando contra el porteño Leandro Daniel Robutti, por el título sudamericano de los pesos pesados.



El visitante conectó un golpe con su mano izquierda que hizo desestabilizar a Arias, provocando la torcedura de su pie derecho, lo que lo dejó tendido en la lona.

Con esta derrota, el palmarés de Jorge Arias Junior quedó así en su carrera profesional: 12 victorias (5 por nocaut), 4 derrotas y 2 empates. Mientras que Robutti, actual campeón argentino de la divisional, tiene ahora 10 victorias (7 por nocaut) y 6 derrotas.

Robutti se notó compungido y remarcó que no se iba contento con la victoria por la lesión de Arias.

Una vez que conoció la gravedad de su lesión, Jorge Arias realizó una publicación en las redes sociales. “Una linda metida de pata. Gracias a todas las personas que estuvieron conmigo. A toda la gente de la municipalidad de las Heras que me acompañó hasta la clínica. A mi familia, que están acá conmigo. A mi gran equipo, que no se mueve de la clínica, y a todas esas personas que me mandaron un mensaje de apoyo”, expresó en su cuenta de Instagram.

Además, hubo una serie de peleas preliminares de las que disfrutó el público presente en el Vicente Polimeni.