Giro del Sol, Cobarrubias la etapa, Navarrete la general

La etapa definitiva de esta competencia oficial de Argentina tuvo 174,8 como kilometraje final. Tras un tiempo de 3:51:12 seg., la victoria del día le correspondió al sanjuanino Leonardo Cobarrubia del equipo SEP San Juan. ¡Gran victoria, Leo!

Y en lo que respecta a la clasificación general individual, el gran ganador del Giro del Sol es el neuquino Maximiliano Navarrete, quien viste los colores del equipo continental sanjuanino Gremios por el Deporte – Cutral Co ¡’Roly’, felicitaciones campeón!

La etapa partió a las 16 horas desde el interior del Circuito Villicum en Albardón. Allí mismo terminó la carrera, pero antes hubo un gran desafío… el siempre exigente camino hacia Vallecito. Tramo difícil de recorrer, pero en quienes amamos el ciclismo la fe en la Difunta Correa todo lo puede.

Cerca del final, ya dentro del autódromo, hubo tiempo para un cierre de carrera que seguramente no olvidaremos. El mejor ciclista in situ fue Cobarrubia. Quienes completaron el top tres fueron Vicente Rojas de Selección Chile y el campeón panamericano Emiliano Contreras de Chimbas Te Quiero. ¡Merecido podio chicos!

En el regreso del Giro del Sol al calendario internacional (la última vez había sido en 2009), hemos vivido tres etapas emocionantes. Los equipos y ciclistas nos regalaron un gran espectáculo. La gente nos acompañó en todo momento. La carrera será inolvidable…

Delcaraciones del ganador del Giro del Sol

¿Que se siente ganar un Giro del Sol con puntaje UCI? ¿Sos consiente de lo que ganaste?

-La verdad que aún no soy consciente de que he ganado una carrera muy importante hoy siendo UCI. La verdad que todavía no caigo. Quiero ir a festejar con mi familia y compañeros de equipo. Llamar a mi familia que quedó en Cutral Co –Neuquén, donde es oriundo-. No lo puedo creer. Poner mi nombre es un Giro del Sol es muy importante.

-¿Cuáles fueron las claves para ganar la carrera?

-La clave fue el trabajo en equipo. Teníamos a tres candidatos para ganar, como lo son Laureano (Rosas), (Emiliano) Ibarra y yo. Justó enganché el corte en la carrera, mis compañeros confiaron en mí y gracias a Dios no les fallé y pudimos ganar esta carrera.

-Dame tu opinión sobre el nivel de carrera, equipos y etapas.

-Fue muy exigente y cada día que pasaba se volvió aún más. El primer día fue llana, un poco tranquila. Después nos fuimos para Punta Negra, que es un terreno muy duro. Y hoy completamos con la Difunta, que fue una etapa más larga. Pero bueno, con el equipo estábamos entrenados y preparados, relucimos el trabajo hecho

-Por último, se viene la Vuelta a San Juan. Llegarás como ganador del Giro del Sol ¿Es un plus de motivación?

-Este triunfo motiva mucho para la Vuelta a San Juan. Somos un buen equipo y que contamos con una carta importante para luchar por él desde el primer día. Y es nuestro capitán Laureano Rosas. Vamos a trabajar para que él pueda lucirse y ganar como lo sabe hacer a nivel internacional.

Y nos vamos preparando para lo que se viene… ¡la Vuelta a San Juan! La 39 edición será UCI Pro Series y se disputará del 22 al 29 de enero aquí en la provincia, ¡donde todo empieza!

Clasificador General Giro del Sol

Clasificación general individual: Maximiliano Navarrete de Gremios por el Deporte – Cutral Co.

Clasificación Sub 23 individual: Vicente Rojas de Selección de Chile.

Clasificación por equipos: SEP San Juan.

Clasificación metas de montaña: Nahuel Méndez de Municipalidad de Rawson.

Clasificación metas sprints: Leonardo Cobarrubia de SEP San Juan.

