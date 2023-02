Domingo complicado para Nico Palau en su debut

El mendocino Nicolás Palau no tuvo el domingo soñado en su debut dentro de las categorías de la ACTC, puntualmente en el TC Pista Mouras, que este fin de semana cumplió la segunda fecha de su campeonato en el autódromo de Toay, en La Pampa.

El joven de San Martín, a bordo de un Chevrolet del Azar Motorsport, había mostrado muy buenos trabajos parciales durante los entrenamientos del viernes y la clasificación del sábado, donde había registrado el cuarto mejor tiempo, teniendo en cuenta que estaba teniendo su primer contacto con un auto de estas características.

El domingo, en la segunda serie clasificatoria, partió desde el segundo lugar y llegó a la bandera a cuadros en la misma colocación, permitiéndole largar en la final desde la cuarta colocación.

Y en la competencia final, Palau no tuvo una buena largada y perdió varios posiciones en la primera vuelta. Sin embargo, se recuperó y comenzó a ir para adelante cuando promediaba la prueba, hasta que tuvo un encontronazo con otro rival, incidente que provocó el ingreso del auto de seguridad. Por esta maniobra, el mendocino fue excluido de la competencia, a pesar de que había finalizado la carrera en el 10° puesto.

“No fue el mejor domingo, sobre todo en la final. Me pegaron en la bajada del tobogán de atrás, y prácticamente me sacaron de carrera. Cuando venía remontando, quise esquivar a un rival, lo rozé y realizó un trompo. Tengo mucha bronca porque a mi me excluyeron de la carrera por ese toque, pero al piloto que me pegó, solo lo apercibieron”, afirmó Nico. "Más allá de estas incidencias, fue un muy buen fin de semana porque sin tener experiencia sobre estos autos, apenas me subí ya giraba en los tiempos de punta", añadió.

El próximo compromiso para Palau en el TC Pista Mouras será el 26 de febrero, en circuito a confirmar.