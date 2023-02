Para el olvido, también perdió la Lepra mendocina

Habían perdido Godoy Cruz y Maipú, de local empató sin goles y en el Chaco Independiente Rivadavia perdió con For Ever 2 a 1, único gol mendocino en la fecha.

Ascenso, Chaco For Ever 2- Independiente 1

Independiente Rivadavia no pudo generar el juego deportivo de la semana pasada en Mar del Plata ante Aldosivi en su segunda presentación como visitante. Chaco For Ever a quien vimos la fecha pasada en Mendoza perdiendo con Maipú 2 a 0, se recuperó ante la Lepra mendocina.

Ambos equpos generaron peligro en las dos áreas, pero se fueron al descanso con el marcador en blanco. En el complemento fue el local quien marcó las diferencias en el tanteador.

Primero fue con la sanción de un penal que convirtio en gol Diaz y despues con un soberbio tiro libre de Fernandez. El descuento azul fue de Brian Sánchez que había saltado al campo de juego desde el banco de suplentes.

El próximo domingo desde las 20:30hs ante Mitre de Santiago del Estero, en el Bautista Gargantini será el debut de Independiente Rivadavia ante sus parciales.

Sintesis:

Chaco For Ever: 2

Gastón Canuto; Lucas Fernández, David Valdez, Emir Faccioli y Leandro Allende; Emanuel Díaz, Nicolás Juárez y Federico Boasso; Cristian Ibarra, Claudio Vega y Javier Bayk. DT: Pablo Martel./ Cambios: : Emanuel Cuevas x Bayk, Mateo Maccari x Díaz, Nicolás Silva x Vega, Gonzalo Jaque x Bogado.

Independiente Rivadavia: 1

Maximiliano Gagliardo; Luciano Abecasis, Santiago Moya, Mauro Maidana, Juan Manuel Elordi; Ezequiel Ham, Franco Romero, Luciano Paz y Matías Reali; Jeremías Perales y Alex Arce. DT: Ever Demaldé./ Cambios: Francisco Ilarregui x Perales, Braian Sánchez x Paz, Maximiliano González x Ham.

Goles: ST: 16: Diaz de penal (CH FE), 40: Fernández (CH FE), 44: Sánchez (IR)

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Juan Alberto García.