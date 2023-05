Ante Huracán tercer empate consecutivo del Tomba

Los 3 puntos pudieron haber viajado a Mendoza. La eterna polémica de los arbitrajes y el VAR en cuento a la sanción de penales, es el criterio del árbitro si es cobrable o no, y a pesar de la tecnología no hay nada infalible que reafirme si es o no es falta para cobrar. Pareció penal para el Tomba, pero no lo fue ni para el árbitro ni para el VAR.

Pero como decimos una cosa, tambien decimos otra, la expulsión de Cóccaro en el Globo de Parque Patricios no pareció que mereciera la roja, que se solucionaba con una amarilla.

Con uno más el Tomba tuvo ocasiones nítidas para marcar diferencias, pero el muy buen arquero Chavez lo impidió, de "este lado" el Ruso Rodriguez también respondió ante los ágiles de Huracán, por lo que en líneas generales el empate puede calificarse de justo.

GodoyCruz

Godoy Cruz está en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, sigue sumando, el próximo compromiso será frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, encuentro que se jugará en el Victor Legrotaglie, el próximo viernes a las 19 en el estadio Victor Legrotaglie (cancha de Gimnasia y Esgrima de Mendoza)

Síntesis:

Huracán: 0

Lucas Chaves; Guillermo Soto, Fernando Tobio, Joaquín Novillo y Guillermo Benítez; Santiago Hezze, Federico Fattori, Lucas Castro y Gonzalo Burgoa; Matías Cóccaro y Walter Mazzanti. DT: Sebatián Battaglia./ Cambios: Patricio Pizarro x Tobio, Rafael Gudiño x Castro, Héctor Acevedo x Burgoa, Juan Manuel García x Mazzanti, Lucas Carrizo x Novillo.

Godoy Cruz: 0

Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Juan Andrés Meli; Gonzalo Abrego, Bruno Leyes, Nicolás Fernández y Hernán López Muñoz; Tadeo Allende y Salomón Rodríguez. DT: Daniel Oldrá./ Cambios: Matías Ramirez x Abrego, Enzo Larrosa x Meli, Cristian Núñez x Leyes, Tomás Conechny x Allende.

Árbitro: Nicolás Lomolina./ Expulsado Cóccaro

Estadio Tomás Adolfo Ducó.

Prensa Godoy Cruz Antonio Tomba