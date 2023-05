Empate tombino ante Unión en casa del Lobo mendocino

Daniel Oldrá sigue invicto desde que asumió interinamente como técnico de Godoy Cruz. Cinco partidos sin derrotas y una mejora notoria en su rendimiento.

Ante Unión no hubiera extrañado a nadie si se retiraba en ventaja por las jugadas de gol que generó, aunque no pudo cristalizarlas en gol, fue más que su rival.

Todo cambió en el segundo tiempo, Unión se animó a más y también tuvo sus chances de gol, pasada la media hora de juego, el Victor Legrotaglie -escenario donde hizo las veces de local al no poder utilizar el Malvinas Argentinas por el inminente inicio del Mundial Sub 20- se enmudeció con el gol de Unión, esta vez el árbitro avisado por el VAR convalidó que hubo una mano antes del remate que llegaba al fondo de la red y no anuló, respiró el Tomba.

El partido había cambiado, ya no había un dominador nato y cualquiera de los dos podrían haber llegado al gol aunque eso no sucedió ni en un arco ni en el otro.

A grandes rasgos el resultado está bien, se repatieron un tiempo cada uno, aunque tampoco les sirve demasiado por las urgencias de Unión en el fondo de la tabla ni a Godoy Cruz que lucha por entrar a una de las Copas.

Tomba

Otra vez en viernes jugará el Expreso Mendocino, será cuando visite a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó.

Síntesis:

Godoy Cruz: 0

Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Juan Andrés Meli; Gonzalo Abrego, Bruno Leyes, Nicolás Fernández y Hernán López Muñoz; Tadeo Allende y Enzo Larrosa. DT: Daniel Oldrá./ Cambios: Salomón Rodriguez x Larrosa, Matías Ramirez x Fernández, Luciano Cingolani x Leyes, Julián Eseiza x Meli, Tomás Conechny x López Muñoz.

Unión: 0

Santiago Mele; Federico Vera, Franco Calderón, Claudio Corvalán, Lucas Esquivel; Imanol Machuca, Luciano Aued, Enzo Roldán, Kevin Zenón; Mauro Luna Diale y Thiago Vecino. DT: Sebastián Méndez./ Cambios: Oscar Pires x Corvalán, Junior Marabel x Vecino, Jaison Gordillo x Aued, Joaquín Mosqueira x Luna Diale, Martin Cañete x Roldán.

Árbitro: Nazareno Arasa.



Estadio Victor Antonio Legrotaglie.

Fotos Prensa Club Godoy Cruz