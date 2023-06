Fallo definitivo: Uñac no será candidato a gobernador

Los ministros de la Corte Suprema firmaron el fallo que define que el actual gobernador Uñac no puede ser reelecto para otro mandato. El 2 de julio se votará.

Los ministros de la Corte Suprema de San Juan fallaron que Sergio Uñac no puede ser candidato a gobernador para las elecciones próximas 2023 . Este es un fallo posterior al emitido hace unos dias atrás donde decidió hacer lugar a una medida presentada por un dirigente de la oposición y también candidato a gobernador. Ahora la Corte Suprema decidió incluso con la posición del Procurador de la Corte que Uñac ya está cursando su segundo mandato y por lo tanto sería contrario a la Constitución Nacional .

La interpretación judicial de la Corte es que Uñac no puede aspirar a otro mandato porque ya fue vicegobernador desde 2011 al 2015 junto a José Luis Gioja (incluso estuvo en el cargo por el accidente del helicóptero varios meses) y después consiguió ser elegido desde 2015 hasta 2023 por lo que se agotaron sus posibilidades electorales sucesivas. Este fallo viene a dar la razón a todo el arco político que le manifestó en privado y públicamente que no correspondía buscar un nuevo mandato. Uñac no les hizo caso y siguió con su posición incluso nunca se bajó de la candidatura como lo hizo un candidato en Tucumán.

Críticas de todos lados y la posibilidad de perder la elección

Esto le valió mas reproches políticos porque se suspendió la elección y ahora el pueblo de San Juan pagará el costo del acto eleccionario porque tampoco se lo quiere sumar a la elección a Presidente y legisladores Nacionales, incluso Uñac le ha pedido a la Justicia Electoral provincial que busque una fecha urgente y lejos de la elección nacional para la elección de Gobernador y Vice solamente.

Diligentemente la Justicia provincial ha definido el 2 de julio 2023 para la sóla elección de ese rubro porque ya anteriormente fueron elegidos con ley de lemas los cargos de intendentes, concejales y legisladores provinciales.