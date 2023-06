Arranca CyberWine, primer evento de compra online de vinos

Llega a la Argentina el primer evento digital que permite comprar los mejores vinos a precios increíbles, de bodegas argentinas, y desde la comodidad del hogar.



Se trata de CyberWine, un encuentro que viene generando enorme expectativa entre los wine lovers y en la industria vitivinícola en general y que se realizará entre el 1 y el 6 de agosto de 2023.



CyberWine ofrecerá a través de la página web una maratón de descuentos y beneficios para los amantes del vino que se prolongará durante seis días consecutivos. El evento tiene por objetivo vincular de forma directa a las bodegas con los consumidores finales, ofreciendo como plus información valiosa, tips de compra y recomendaciones.

E-commerce: un canal estratégico para las bodegas

La realización de CyberWine es el corolario de un proceso que se inició tímidamente hace algo más de una década y se aceleró con fuerza durante la pandemia, cuando ante la imposibilidad de salir de los hogares, los consumidores se volcaron en masa a realizar sus compras de manera virtual, hecho que incentivó a las bodegas a incorporar al comercio electrónico como un canal de ventas necesario e irremplazable.

Así, con los jóvenes como punta de lanza al tratarse de un segmento habituado a realizar compras de todo tipo online, las bodegas acompañaron el proceso aggiornando sus páginas web y aceitando los mecanismos de distribución para estar a tono con las altas exigencias de los compradores.

Según un informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en el año 2022 se contabilizaron más de 21 millones de personas que realizaron al menos una compra online al mes, habiéndose incorporado durante ese año más de un millón de nuevos compradores. La sencillez en el proceso de compra, la velocidad y el ahorro de tiempo son algunas de las variables que motivan la elección del canal virtual. Incluso en 2022, tras la vuelta a la normalidad, la facturación por ventas online en el rubro alimentos y bebidas creció un 86% respecto de 2021.

Del mismo modo, desde Combinatoria vienen observando desde el 2019 un crecimiento sostenido del número de bodegas que se suman al e-commerce. Para una bodega, el comercio electrónico representa una oportunidad ideal para crear un canal de venta propio y expandir sus horizontes comerciales más allá de los canales tradicionales. A la vez, logran acercarse a la vida cotidiana de sus clientes desarrollando vínculos estrechos y verdaderas comunidades. Por estas razones, hoy el e-commerce es considerado un canal estratégico tanto para el sector vitivinícola como para los consumidores.

Grandes descuentos, beneficios y mucho más

Si bien las bodegas participantes y los beneficios exclusivos estarán publicados en la página unos días antes del 1º de agosto -fecha en que inicia el evento-, los interesados ya pueden ingresar a la web y dejar su dirección de email para recibir información y enterarse de las novedades y promociones exclusivas de las bodegas con anticipación y así ir organizando sus futuras compras.



Para llevar la experiencia a otro nivel, durante el evento CyberWine ofrecerá no sólo la posibilidad de comprar excelentes vinos al mejor precio -los descuentos serán realmente sorprendentes-, sino que también brindará a los visitantes interesantes recomendaciones y tips de compra elaborados por expertos y reconocidos influencers de la industria, creando un espacio de compra y aprendizaje realmente imperdible.



El carácter “formativo” de CyberWine no es un aspecto menor, ya que ante una variedad de productos y una amplitud de ofertas que a veces resulta inabarcable para los compradores, muchas veces acaban eligiendo siempre los mismos vinos y visitando las mismas bodegas, porque es lo que conocen y porque ya les resultan familiares. CyberWine se propone romper con esa lógica, facilitando y expandiendo de manera simple y amigable la experiencia de compra para que los consumidores puedan ampliar el espectro de opciones. A la vez, las bodegas tendrán la posibilidad de llegar con sus productos a un público diverso y a nuevos segmentos. Así, con más información, los compradores se beneficiarán no sólo con precios exclusivos y descuentos, sino también con la posibilidad de conocer más y acceder a vinos diferentes a los que consumen habitualmente.

Cámaras que apoyan y bodegas participantes



Este evento único y primero en su tipo en nuestro país, cuenta con el apoyo de las principales cámaras vitivinícolas locales, como Wines Of Argentina, Bodegas de Argentinas, Coviar y el Fondo Vitivinícola de Mendoza.

Además, reúne a bodegas de la talla de Bianchi, Budeguer, Clos de los Siete, Domaine Bousquet, El Porvenir, Escorihuela Gascón, Familia Schroeder, Grupo Peñaflor, Malma, Monteviejo, Norton, Renacer, Rosell Boher, Susana Balbo, Trivento, entre muchas otras de renombre.



En todos los casos, se trata de bodegas que ya poseen tiendas virtuales, una modalidad que, en los últimos años, viene registrando un crecimiento geométrico en el segmento de comidas y bebidas.