River en Mendoza: las 200 entradas de la polémica

Esta media mañana, la Liga Mendocina de Fútbol emitió un comunicado donde ponía a la venta 100 entradas, plateas descubiertas a $8.000 y otras 100 plateas cubiertas a $10.000.

Enterados de la novedad, los hinchas que no habían conseguido su ticket se apersonaron a la sede de Garibaldi 82 de ciudad, con estupor y enojo les dijeron que ya no habían entradas, el gerente de la Liga, Ricardo Paredes, tuvo que salir a explicarles que se trató de un error de comunicación, ya que esas localidades estaban destinadas a dirigentes de clubes afiliados y que en menos de una hora ya se habían adquirido. Con los ánimos caldeados, el diálogo no alcanzo al minuto.



A todo esto se conoció que una supuesta filial de River en Mendoza estaría ofreciendo los precintos de libre acceso al Malvinas, precintos "truchos" usando un lenguaje vulgar, ya que estos aún no han llegado ni a los invitados, ni a la prensa, ni a todo aquel que tiene libre acceso.

Finalmente, digamos que hay un hermetismo total tanto en lo institucional como en las páginas partidarias, para saber exactamente a qué hora de este miércoles arriba a la provincia el plantel de River y en qué hotel de hospedará.