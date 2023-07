El éxitoso debut de Planta Uno y sus emprendedores locales

Más de 15.000 personas visitaron Planta Uno en su primera semana de apertura. El espacio ubicado en el corazón de Godoy Cruz, va camino a posicionarse, a una semana de su apertura, como el lugar para adquirir productos locales de primer nivel y elegir entre variadas propuestas gastronómicas.



La circulación de gente en el espacio fue constante, siendo la hora de la media tarde y la cena los momentos más elegidos. Hasta ahora, más de 15.000 personas visitaron el mercado gastronómico, recorrieron sus instalaciones y aprovecharon para hacer sus compras o comer algo.



Inicialmente, Planta Uno tenía 502 espacios para sentarse, además de las mesas de los locales Bröd y Ground, que están ubicados en el exterior de las naves. Sin embargo, por la gran afluencia de público, se sumaron más lugares, llevando el total de asientos a 574.



“Estamos muy emocionados por la respuesta que estamos teniendo. Nos imaginábamos que la apertura generaría interés, pero nunca tanto y tan rápido. Esto demuestra que el mendocino está ávido de propuestas de calidad, donde pueda conocer y probar productos locales”, aseguró Sofía Pescarmona, quien está al frente del proyecto impulsado por su familia, en el predio donde funcionaron los Talleres Metalúrgicos Pescarmona, entre los años 40 y 70.

Las comodidades y productos que ofrece

Planta Uno tiene estacionamiento propio (para 300 autos) y el hecho de que las tres cafeterías abran a primera hora (8 am) han sido fuertes atractivos. Asimismo, propuestas como el primer local propio de Alcaraz (en el que se pueden encontrar todo sus productos en un mismo lugar); la calidad de las frutas y verduras de La Verdu; la variedad de productos de New Garden Dietética; los tentadores embutidos de La Salamanca; los cortes Premium de La Embajada Carnes y los platitos para compartir de Criolla también han tenido gran repercusión.

La zona de mercado ofrece productos de todo tipo, tanto frescos como de almacén, permitiendo que el visitante haga sus compras de la semana, para luego disfrutar de un café o algo rico al paso, como un chipá (Planeta Chipá) o un helado (Innamorato).



El mercado ocupa 3.000 metros cuadrados, en un corazón de manzana, en pleno Godoy Cruz. Tiene tres entradas, siendo la principal la ubicada en Ceretti 244. En breve, se sumarán más propuestas: Olive Gluten Free; Sabatié Salón de Belleza; un coworking; un supermercado y Chipirón, un restaurante de mar de Francisco Rosat (dueño de Lo de Fran, en Mar del Plata).



Las marcas presentes en Planta Uno son: Mom; Pizzería Popular; Ground; Burger Bar & Café (BBC); Arabian Shawarma; Panko Sushi; Mona Pizzería; Vigil Wine Club; Criolla; Bröd; Shelby; Innamorato; Alma Pasta (La Cuyanita); Planeta Chipá; Lagus; La Embajada Carnes; La Salamanca Fiambres; La Verdu; Laur; Entre Dos Alfajores; New Garden Dietética; Alcaraz; Vivero Lunta; Anabel Simionato Cerámicas y Mercantil Andina.

Ceretti 244, Godoy Cruz

Horarios

Lunes y martes, de 8 a 0; miércoles y jueves, de 8 a 1; viernes, de 8 a 3; sábados, de 9 a 3, y Domingos, de 9 a 21.