Iris Aguilar: distanciar las dosis no es "una decisión de escritorio"

La médica se refirió a esta decisión de distanciar las dosis de vacunas por falta de stock y también a no relajar las medidas de autocuidado en una segunda ola que se avizora muy compleja.

En declaraciones radiales, la médica Iris Aguilar a cargo de la Dirección Provincial de Inmunizaciones, se refirió a las dudas que tienen las personas respecto de las vacunas y cuáles siguen siendo las medidas de protección que hay que seguir implementando en pandemia.



Respecto de diferir por 90 días la colocación de las segundas dosis en el esquema de vacunación, Aguilar infomró que "estas decisiones no son decisiones de escritorio, que tienen que ver con que no hay vacunas, ponemos 90 días hasta que lleguen las vacunas... no es así".

"Las decisiones surgen de la Comisión Nacional de Inmunizaciones que tiene representantes de la Sociedad Argentina de Infectología, de Pediatría, de Inmunología, la Sociedad Argentina de Vacunología, más la Organización Panamericana de la Salud más un coro de expertos que analizan toda la evidencia respaldatoria que hay en el mundo, que analizan la experiencia que han transitado otros países, y en función de eso se hace la recomendación. Y si la recomendación es que no se puede distanciar la dosis, se hace eso. Y si se puede distanciar se hace. Es decir, quiero transmitir que la población esté segura, esté tranquila, que tenemos que seguir cuidándonos, que una dosis nos da un respaldo de protección importante, sumado a los cuidados. Que no nos pase lo que está ocurriendo en Chile, que a pesar de tener una excelente campaña de vacunación, el hecho de haberse relajado con las medidas de autocuidado, distanciamiento y uso de tapabocas, que repetimos incesamente, están atravesando este aumento exponencial en el número de casos", afirmó la funcionaria.