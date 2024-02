Leo Covarrubias se quedó con la cuarta etapa en Maipú

Leonardo Cobarrubia, el representante del equipo SEP San Juan se adueñó de la cuarta etapa de la 48° edición Vuelta de Mendoza 2024. Mauricio Paez del equipo Gremios por el Deporte se quedo con el segundo lugar y Matias Contreras del equipo Municipalidad de Godoy Cruz con el tercer lugar.

La carrera se largo en Cafe Manke, departamento de Capital, la caravana multicolor recorrió las calles del departamento de Luján de Cuyo, para seguir hasta el Dique Potrerillos y al bajar nos dirigimos al circuito de la calle Juan José Paso donde se dieron 5 vueltas y se logro completar los 162km.

El tramo de carrera unió los departamentos de Ciudad, Godoy Cruz, Luján y Maipú y en la zona del perilago, en Potrerillos, transitó ese bello paraje bajo una copiosa lluvia que le dio un punto diferente a la carrera que organiza la Asociación Ciclista Mendocina (ACM).

“Esta etapa tuvo de todo. Calor, lluvia, viento, cortes y eso la hace emotiva. Debimos batallar mucho para poder saborear la victoria que tanto estábamos buscando. Nada fue sencillo, al contrario. Al ver cómo sería la definición aposte por embalar antes y por suerte pude sorprender a los muchachos que por poco no me alcanzan. Estoy contento y me emociono con esta gran vuelta” dijo el corredor ganador de la etapa.

Clasificación 4ta etapa

1- 3 Cobarrubia, Leonardo (SEP San Juan)

2- 136 Paez, Mauricio (Gremios por el Deporte)

3- 32 Contreras, Matias (Municipalidad de Godoy Cruz)

Meta Montaña

1- 136 Paez, Mauricio (Gremios Por el Deporte)

2- 124 Antorena, Nicolas (Laguna del Diamante)

3- 32 Contreras, Matias (Municipalidad de Godoy Cruz)

Primera Meta Sprint

1- 136 Paez, Mauricio (Gremios por el Deporte)

2- 3 Cobarrubia, Leonardo (SEP San Juan)

3- 65 Montoya, Emiliano (Municipalidad de San Carlos -7722)

Segunda Meta Sprint

1- 65 Montoya, Emiliano (Municipalidad de San Carlos- 7722)

2- 137 Lujan, Enzo (Gremios por el Deporte)

3- 14 Velardez, Leandro (Municipalidad de Guaymallén)

Clasificador General (extraoficial)

1) Nahuel Méndez Municipalidad de Guaymallén 14h 42m 33seg

2). Sergio Fredes City Bikes a 5 seg

3). Nahuoao Pedro Rossi Swift Carbon Pro Cycling a 6 seg

4). Franco Vecchi Municipalidad de Godoy Cruz a 1m 2seg

5). Mario Ovejero Municipalidad de San Carlos a 1m 9seg

6). Alejandro Durán Municipalidad de Godoy Cruz md

7). Mateo Kalejman Municipalidad de Guaymallén md

8). Maximiliano Navarrete Gremios por El Deporte md

9). Agustín Durán Venzo md

10). Laureano Rosas Swift Carbon Pro Cycling md

Quinta etapa

Ahora vendrá una etapa compleja como lo es el ascenso a Villavicencio. La carrera tendrá inicio a las 15 con largada en el Campo Histórico de El Plumerillo en Las Heras.

Fotos: Luis Rojo Mallea