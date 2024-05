Nueva flota vehicular para reforzar la seguridad ciudadana

Se presentó hoy en la explanada de la Municipalidad de Las Heras, la nueva flota vehicular de la Guardia Urbana Municipal (GUM). La misma está compuesta por 25 móviles 0km Fiat Cronos que, se suman a las ocho unidades con las que ya contaba la dependencia hasta el momento, al igual que herramientas para la seguridad vial, como alcoholímetros, entre otros dispositivos.

Esta acción forma parte del eje de gestión que destacó el Intendente para la comuna, como lo es la seguridad ciudadana. De esta manera se busca disminuir los índices de inseguridad en el departamento, además de trabajar mancomunadamente con el Ministerio de Seguridad.

Será un total de 37 vehículos entre autos, motos, camioneta y grúa disponibles que, tienen el objetivo de colaborar con las acciones de prevención que lleva adelante el Ministerio de Seguridad de la Provincia y dar respuesta a la demanda de los vecinos del departamento, con una mayor presencia de preventores en barrios y distritos, reforzando el trabajo mancomunado de patrullaje con la Policía de Mendoza.

"Estamos acá para comprometernos y acompañar al gobierno provincial en su política de seguridad. Esta inversión representa un destacado apoyo a las acciones que lleva adelante el Ministerio y la Policía de Mendoza, que fue posible gracias al orden institucional instaurado durante estos meses en Las Heras. Entendemos que esta es la línea de trabajo que debe prevalecer en el esquema gubernamental a través del orden, austeridad y transparencia. Será un salto de calidad en el servicio que brindamos a los vecinos desde la GUM", destacó el intendente Francisco Lo Presti. "Esta adquisición, nos permitirá mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y optimizar la organización del capital humano en el área que venimos reorganizando", agregó.

La incorporación de estas nuevas unidades permitirá ampliar el alcance de las tareas de prevención que lleva adelante la Guardia Urbana Municipal, garantizando la seguridad de todos los ciudadanos, y aportando una mayor sensación de seguridad entre los vecinos.

Al respecto el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo también expresó sobre la reciente incorporación: “No es la función sustantiva la del municipio la seguridad, con lo cual se valora mucho este aporte y el compromiso con un flagelo que tiene nuestra sociedad, en todo el país y en Mendoza. Queremos atacar de fondo esos problemas, no es fácil porque el deterioro social y el económico tienen mucho que ver. Con esto el municipio de Las Heras viene a contribuir para prevenir el delito, pero no es milagroso, no será de un momento a otro”.

“Si bien es cierto que no se tiene competencia exclusiva, el municipio ha sufrido un deterioro en los últimos años de falta de gestión, mezclada también con corrupción como ya tiene la justicia probado, ese deterioro grande de Las Heras, se paga en esta gestión lamentablemente. No se recuperan de un momento para otro los servicios esenciales de Las Heras y por eso también a los funcionarios, le pedimos redoblar esfuerzo para hacerlo lo más rápido posible, porque tiene mucho que ver con la seguridad indirectamente, con el alumbrado público funcionando, el podado de los árboles. Sin duda alguna que su intendente tiene el foco puesto en estos temas, por eso pedimos también el apoyo del pueblo para esa tarea” destacó el gobernador Cornejo.





Un compromiso integral con la seguridad

En la acto de presentación de la nueva flota vehicular, el jefe comunal también destacó la puesta en marcha de un programa de reubicación de personal municipal, con el objetivo de alcanzar los 200 agentes en la GUM, reubicados desde otras dependencias municipales. La idea es lograr una mayor efectividad del trabajo del personal y disponer de más agentes para la seguridad del departamento.

Al igual que los programas municipales de seguridad comunitaria en escuelas, barrios y en diferentes sectores como: SAC “Sistema de Alerta Comunitaria, que trabaja en conjunto con los vecinos de los barrios; “Comunidad Segura” para la seguridad de estudiantes en las inmediaciones de establecimientos educativos primarios y secundarios del departamento; así como diferentes capacitaciones sobre Seguridad Vial para adolescentes y en la prevención de delitos y ciberdelitos en adultos mayores, entre otros.

También se destacaron los planes de obras y mejoras de infraestructura que aportan a la seguridad del departamento, con operativos de poda y desramado para liberar y despejar las calles de malezas. Así como la reconversión lumínica en diferentes zonas para aportar una mayor iluminación en las calles, con casi 100 intervenciones diarias. Se adquirieron 14 mil luminarias led para convertir paulatinamente a esta tecnología el 100 por ciento de las luminarias del departamento.

El trabajo conjunto que se está realizando entre el Estado y la comunidad para mejorar la seguridad, es visible también en las reuniones barriales diarias que lleva adelante la Secretaria de Seguridad Ciudadana, para escuchar las demandas de los vecinos y retroalimentarse de las necesidades diarias. "Estamos convencidos que, trabajando juntos, involucrarse en la seguridad con inversión y con el compromiso de gestionar en conjunto, podemos construir una ciudad más segura para todos", concluyó el Intendente Lo Presti.

Fotos: Gentileza Municipalidad de Las Heras.