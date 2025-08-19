Paso Cristo Redentor Cerrado

Este viernes 22, música disco con The Celebration Band

Este viernes 22, la ciudad se iluminará con el brillo y el glamour de la era dorada de la música. El escenario del Teatro Mendoza recibirá a The Celebration Band.

Sociedad19/08/2025

Celebration Band1A las 21, el escenario del Teatro Mendoza se transformará en una pista de baile vibrante para recibir a la banda, con un show imperdible en homenaje a la legendaria música disco, los éxitos de los 80 y lo mejor de los 90.

The Celebration Band, reconocida por su presencia en importantes festivales de la provincia, promete una noche inolvidable. Su amplio repertorio rinde tributo a gigantes de la música como Phil Collins, Donna Summer, Gloria Gaynor, Michael Jackson y Stevie Wonder, además de bandas icónicas como Kool and The Gang y Commodores. 

Tierra de Gigantes, runners trail"Tierra de Gigantes" superó los 400 participantes

Celebration BandConforman la banda: Analía Elena (voz), Rodrigo Herrera (voz), Abel Villegas (teclados), Rubén Barolo (bajo), Lucas Mendoza (batería), Chino Brizuela (guitarra), Jorge Elías (saxo y dirección musical), David Gologorski (teclados), Lautaro Scaraffia (trompeta), Job Berón (trombón) y Willy Moreno (El Buey Producciones).

Preparate para revivir la magia de una época en la que la música no dejaba a nadie sentado. Una noche para bailar, cantar y celebrar la vida con los clásicos que marcaron a varias generaciones. 

Entradas en venta en Entrada Web.

