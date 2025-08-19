Este viernes 22, música disco con The Celebration Band

Más de 30 mil mendocinos visitaron la Feria del Juguete en Guaymallén
Durante cuatro días, el público pudo disfrutar de food trucks, shows en vivo y más de 200 stands con juguetes, indumentaria y accesorios.
Este viernes 22, la ciudad se iluminará con el brillo y el glamour de la era dorada de la música. El escenario del Teatro Mendoza recibirá a The Celebration Band.Sociedad19/08/2025Redacción CuyoNoticias
A las 21, el escenario del Teatro Mendoza se transformará en una pista de baile vibrante para recibir a la banda, con un show imperdible en homenaje a la legendaria música disco, los éxitos de los 80 y lo mejor de los 90.
The Celebration Band, reconocida por su presencia en importantes festivales de la provincia, promete una noche inolvidable. Su amplio repertorio rinde tributo a gigantes de la música como Phil Collins, Donna Summer, Gloria Gaynor, Michael Jackson y Stevie Wonder, además de bandas icónicas como Kool and The Gang y Commodores.
Conforman la banda: Analía Elena (voz), Rodrigo Herrera (voz), Abel Villegas (teclados), Rubén Barolo (bajo), Lucas Mendoza (batería), Chino Brizuela (guitarra), Jorge Elías (saxo y dirección musical), David Gologorski (teclados), Lautaro Scaraffia (trompeta), Job Berón (trombón) y Willy Moreno (El Buey Producciones).
Preparate para revivir la magia de una época en la que la música no dejaba a nadie sentado. Una noche para bailar, cantar y celebrar la vida con los clásicos que marcaron a varias generaciones.
Entradas en venta en Entrada Web.
Durante cuatro días, el público pudo disfrutar de food trucks, shows en vivo y más de 200 stands con juguetes, indumentaria y accesorios.
Este año evaluarán a cerca de 200 escuelas en todo el país, entre ellas seis establecimientos educativos de San Luis. En total, participarán unos 2500 alumnos de 15 años en áreas de Lectura, Matemática y Ciencias.
Son 23 jóvenes que serán parte del proyecto de intercambio educativo internacional "Si estudiara al otro lado del Atlántico". Jefes comunales de Mendoza y Maipú, presentes.
La jefa comunal Norma Velázquez exigió retractación a Pablo Oro por difundir un documento oficial. FOPEA advirtió sobre un ataque a la prensa.
Dos mujeres que habían hecho cumbre y se desorientaron, fueron localizadas en buen estado, luego de diez horas de trabajo en condiciones climáticas adversas en el cerro San Bernardo.
Organizaciones mendocinas convocaron a una movilización bajo el lema “No veten la discapacidad” tras el veto presidencial a la ley de emergencia.
En el 150° aniversario de la llegada de los salesianos a la Argentina, Por los Jóvenes - Don Bosco destaca una propuesta que une educación, calidad y compromiso social.
El Foro de Periodismo Argentino cuestiona la intimación del empresario Gustavo Monti al diario por publicar información sobre una obra pública en San Juan.
Cayó derrotado por River 4 a 2 en el Monumental, sigue sin ganar en el Clausura y solo está arriba de dos equipos en la tabla y el descenso acecha.
Franco David Guevara fue condenado por atropellar y matar a Néstor Nievas en julio de 2024. Estaba ebrio e inhabilitado para conducir al momento del episodio.
La solicitud se extiende por El Pachón y Agua Rica, ambas inversiones de la empresa minera en Argentina donde es propietaria en un 100%.
Junior Achievement Cuyo y el Ministerio de Educación de San Juan, se unen para para impulsar trayectos de formación docente para enseñar finanzas.
En tiempos donde el cuidado del planeta dejó de ser una opción para convertirse en urgencia, Sheraton Mendoza Hotel se posiciona como un referente en la implementación de prácticas responsables y sostenibles.