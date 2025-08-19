Paso Cristo Redentor Cerrado

Más de 30 mil mendocinos visitaron la Feria del Juguete en Guaymallén

Durante cuatro días, el público pudo disfrutar de food trucks, shows en vivo y más de 200 stands con juguetes, indumentaria y accesorios.

La tradicional Feria del Juguete tuvo su regreso exitoso en Guaymallén con una edición especial por el “Día del Niño”. Del 14 al 17 de agosto, el Predio de la Virgen fue el lugar elegido para ofrecer más de 200 stands de juguetes, bicicletas, indumentaria, inflables, productos electrónicos, espacios gastronómicos y shows infantiles en vivo.

El evento fue organizado por la Asociación Feria del Juguete de Mendoza con el apoyo de la Municipalidad de Guaymallén, que respalda el desarrollo de eventos familiares y de entretenimiento.

Durante los cuatro días, más de 30.000 mendocinos recorrieron los puestos de emprendedores y artesanos, y disfrutaron de los espectáculos en vivo y el patio de comidas.

