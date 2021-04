El ascenso en el futsal está que arde

¡Qué lindo que está el ascenso!

Un panorama de las tres categorías del ascenso masculino. Talleres, Villa Hipódromo en la B, Cerede y Don Orione en la C y Alemán, La Cumbre y Filippini en la D, son los invictos que van quedando.

Andes Talleres y Villa Hipódromo, quienes son los únicos que no han conocido la derrota, luchan mano a mano con Banco Nación y Sanidad en los primeros lugares de la zona A.

Los cuatro están divididos por tan sólo dos puntos, aunque Banco el Sani tienen un partido más jugado. Talleres tiene que jugar el partido de la primera fecha frente a Cementista C (se jugará la próxima semana y la Villa tiene que visitar a Martín Zapata, aunque este partido no tiene fecha programada aún.

Talleres le ganó anoche a Junín por 6 a 2, mientras que la Villa viene de vencer a Nicolás Ojeda por 5 a 1. Mientras que Banco le ganó 6-4 a Cementista C y Sanidad dejó dos puntos en el camino en su partido de local con Supe (4-4).

Godoy Cruz y Alianza con diez puntos cada uno aparecen en una posición expectante.

En la zona B, el líder es Alemán A con 12 unidades que viene de caer frente a Godoy Cruz B, mientras que Junín aparece con 11. EL tercero es San José que empató con Alianza y tiene 8. Hay una supremacía notoria de los equipos de la zona A sobre los de la B y eso se ve reflejado en cada una de las fechas interzonales. De hecho en la jornada jugada esta semana hubo cinco triunfos de los equipos de la Zona A y cuatro empates.

Lo que viene

Esta semana están programados tres partidos para el jueves: La Colonia-Goretti, Banco Nación con Godoy Cruz B y Sanidad con Talleres B y dos para el viernes: Regatas C con Martín Zapata y Cementista C con Pacífico.



Primera C

Cerede que ha ganado todos los puntos en juego lo que lo tiene como único líder de la zona B y Don Orione que viene invicto con cinco triunfos y un empate como puntero de la zona A, son los dos grandes protagonistas de la tercera categoría del torneo Martín Spinelli.

Junín B, Carrodilla y Coop. Beltrán son quienes luchan por el segundo lugar detrás de Don Orione, mientras que Nación B, San Pablo y Alianza B son quienes intentan ser quien acompañe a Cerede, por ahora, a los cuartos de final.



Primera D

En la cuarta categoría, Alemán C, Filippini y Palmira van cabeza a cabeza en la zona A y mostrando que la lucha por la clasificación a la segunda ronda va a estar muy peleada. Los tres tienen 14 unidades y son seguidos por Las Heras C con 13, mientras que La Colonia y Gimnasia tienen 12.

En la zona B, La Cumbre es la que manda el rumbo con 19 unidades. Covimeni C y Ramef lo siguen con 15 y Ujemvi B y Nación C tienen 14. Un escalón más abajo aparecen Villa Hipódromo B con 11 al igual que Biritos.



Fotos:

Godoy Cruz (Primera C)/ Villa Hipódromo (primera B)/ La Cumbre (Primera D)