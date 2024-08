Abren preinscripciones para nuevos talleres en Conectar LAB

Comenzaron las preinscripciones para nuevos talleres en Conectar LAB en el Polo TIC de Godoy Cruz en Mendoza. Los cursos inician a partir de la semana del 26 de agosto, para niños y adolescentes de 6 a 18 años. Son gratuitos y presenciales, pero los cupos son limitados. El objetivo es fomentar habilidades en tecnología, diseño, y ciencias.

Los nuevos talleres están destinados a niños, niñas y adolescentes de 6 a 18 años. Los mismos se desarrollarán en el Parque TIC, en Rafael Cubillos 2210. Por eso, son presenciales, gratuitos, con cupo limitado y tendrán una duración de tres meses. Cabe destacar que todos los cursos tienen preinscripciones abiertas.

Con esta propuesta se plantea la posibilidad de crear, aprender y experimentar de forma divertida a través de las distintas disciplinas.

Para consultas, contactarse al 261 208 4979, de lunes a viernes, de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30.

Propuestas

Talleres para niños de 6 a 9 Años

Mini Juegos con Scratch

En este curso, se enseñará a crear videojuegos con el lenguaje de programación en bloques Scratch. Además los alumnos podrán escribir su propio código, entendiendo cómo funciona por dentro y cómo diseñar personajes y fondos únicos. Esta propuesta es una buena base para comenzar en el mundo del diseño digital.

Lunes de 9 a 10.45

Martes de 16 a 17.45

Electrónica Inicial

Los alumnos aprenderán conceptos básicos de circuitos eléctricos mientras se construyen proyectos como luces intermitentes, juguetes motorizados y simples dispositivos electrónicos. Por lo tanto, se fomenta la creatividad, el trabajo en equipo y el pensamiento lógico. Al mismo tiempo, los niños tendrán la oportunidad de convertirse en verdaderos exploradores de la electrónica de forma divertida.

Jueves de 9 a 10.45

Lunes y miércoles de 14 a 15.45

Club de Ciencias

En este espacio se busca despertar la curiosidad de los más chiquitos y ampliar el conocimiento sobre sucesos científicos, tecnológicos y de interés general. Para ello se realizarán experimentos sencillos que tratarán de dar respuesta a las curiosidades que los más chicos puedan tener.

Miércoles y Viernes de 9 a 10.45

Lunes y Viernes de 16 a 17.45

Talleres para niños de 10 a 13 años

Robótica

En este espacio se enseñará sobre programación y robótica para que los alumnos formen conocimientos sólidos y duraderos. Además, podrán construir sus propios proyectos, ya sea desde simples robots hasta experimentos innovadores. En esta oportunidad, los niños desarrollarán el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad. Es porque son habilidades fundamentales en el mundo moderno.

Lunes y miércoles, de 16 a 17.45

Martes de 9 a 10.45

Club de Diseño

Este taller trabaja motivando la creatividad de los niños para que puedan expresar sus ideas a través del diseño asistido por computadora. Se partirá desde bocetos en papel, la utilización de colores, ubicación de los elementos en el espacio de trabajo utilizando recursos básicos del diseño. Así, recrean el diseño en un software para luego plasmarlo en papel, afiche publicitario, sublimación y plotter.

Lunes y jueves de 9 a 10.45

Lunes de 14 a 15.45

Creación de Videojuegos

Aquí se introducirá a los participantes en el mundo del diseño y desarrollo de videojuegos. Además, se centrará en el género de terror y en el popular estilo de juego característico de la franquicia Five Nights at Freddy’s. Tendrán la oportunidad de explorar los fundamentos del diseño de videojuegos, técnicas de programación y diseño en 3D. También trabajarán en equipo para desarrollar un proyecto final: su propio videojuego inspirado en Five Nights at Freddy’s.

Martes y Viernes de 14 a 15.45

Viernes de 9 a 10.45

Universo Animado

En este taller los alumnos podrán explorar la animación desde su concepción hasta su ejecución. Además, se estudiará cómo imaginar un personaje y crearlo en 3D, a través de la herramienta Blender y los principios de animación para darle vida a objetos inanimados.

Martes de 9 a 10.45

Martes y viernes de 14 a 15.45

Web Lab: aventuras creativas

En este curso, se enseñará a crear páginas web con las herramientas más fundamentales: HTML, CSS y JavaScript. Aquí los asistentes aprenderán a escribir su propio código, entendiendo cómo funciona por dentro y cómo diseñar una web responsive para que sea más efectiva.

Miércoles de 9 a 10.45

Miércoles de 14 a 15.45

Talleres para adolescentes de 14 a 18 Años

Creación de Videojuegos

Este curso está diseñado para introducir a los participantes en el mundo del diseño y desarrollo de videojuegos. Además se centrará en el género de terror y en el popular estilo de juego característico de la franquicia Five Nights at Freddy’s. Entonces, los participantes podrán explorar los fundamentos del diseño de videojuegos. Como así también aprenderán técnicas de programación y diseño en 3D. Cabe destacar que, trabajarán en equipo para desarrollar un proyecto final: su propio videojuego inspirado en Five Nights at Freddy’s.

Jueves de 14 a 15.45

Club de Diseño

En este espacio se trabajará motivando la creatividad de los niños para que puedan expresar sus ideas a través del diseño asistido por computadora. Así, se utilizarán recursos básicos del diseño; recreando el diseño en un software para luego plasmarlo en papel, afiche publicitario, sublimación y plotter.

Jueves de 14 a 15.45

Fotografía

En este curso se enseñará sobre las técnicas fundamentales, composición visual y manejo de cámara. De esta manera los alumnos podrán mejorar sus habilidades en el arte de contar historias a través de imágenes, capturando momentos únicos.

Jueves de 16 a 17.45

Web Lab: aventuras creativas

En este taller se enseñará a crear páginas web con las herramientas más fundamentales: HTML, CSS y JavaScript. Asimismo, los asistentes aprenderán a escribir su propio código, entendiendo cómo funciona por dentro. También diseñar una web responsive para que sea más efectiva.

Jueves de 16 a 17.45