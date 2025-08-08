Cinco consejos para cocinar con la IA de Gemini

Hay una pregunta que atraviesa a todos los hogares: “¿qué comemos hoy?”. La respuesta es a veces inquietante y a veces difícil de responder. Gracias a Gemini, hoy esta pregunta tiene miles de respuestas posibles y nos permite simplificar esta tarea cotidiana. Desde aprovechar los productos que se encuentran en la heladera para seguir recetas saludables o creativas o crear un asistente personalizado y que se convierta en el chef personal; hasta organizar y planificar un menú semanal y muchas más.



Recomendaciones para cocinar con Gemini:

1) ¿Qué hay en la heladera? Las personas pueden interactuar en vivo con Gemini Live y recibir sugerencias de recetas o platos en función a los productos disponibles en cada hogar. ¿Cómo? Solo hay que seguir unos simples pasos: ingresar a la aplicación de Gemini, seleccionar Gemini Live () y activar la transmisión de video () para mostrarle lo que tengas en la heladera y preguntarle qué hacer con ellos para el desayuno, almuerzo, merienda o cena y cualquier indicación que sea necesaria. Por ejemplo, “Con estos ingredientes quiero una receta para hacer una cena que no contenga harinas y sea saludable, ¿qué me sugerís?”.

2) Asistente personalizado. Las personas pueden crear sus propios Gems, asistentes personalizados para tareas específicas en Gemini, y así pueden darle vida a su “chef personal”. Allí la persona puede ingresar sus preferencias respecto a su dieta. Puede crear, por ejemplo, un Gem con instrucciones para seguir una dieta vegana o alta en proteínas para que cada vez que el usuario le pida indicaciones para un nuevo plato, tenga en cuenta estas consideraciones.

Bonus track: Paso a paso de cómo crear tu propio Gems

Ingresar a gemini.google.com desde la computadora o dispositivo móvil .

A la izquierda, en la sección “Gems” presionar “Descubrir Gems” y después “Nuevo Gem”.

Se abrirá una nueva ventana donde las personas tienen que completar el nombre para el nuevo Gem y escribir las instrucciones que debe seguir. Es importante ser asertivo en las indicaciones. Acá algunas sugerencias para escribir instrucciones útiles para los Gems.

A la derecha, se puede ingresar una instrucción para obtener una vista previa del Gem. Después de ver su resultado, hacer clic en “Guardar”.

3) Modo de cocina interactivo. Gemini Live permite mantener una conversación fluida y natural con Gemini. Incluso las personas pueden pausar () o finalizar () la respuesta en cualquier momento para agregar más detalles o cambiar el tema de conversación. Así, puede guiar a una persona en el paso a paso de una receta o hasta pedir más detalles de cómo elaborar el plato, establecer tiempos de cocción y ajustar cantidades. Por ejemplo, se puede consultar “¿cómo cortar una cebolla en juliana?” y como resultado te ayudará a hacerlo de la mejor manera o “¿cuántos gramos son 10 cm cúbicos de harina?” y dirá la medida exacta.

También desde la caja de instrucciones en la aplicación de Gemini, se puede activar el micrófono

() y decir “quiero cocinar una torta, activar un temporizador en 10 minutos en el celular para prender el horno” y se activará de forma automática.

4) Creatividad en todas las recetas. Gemini además puede aportar originalidad a cada una de las recetas. Para aquellas personas que cocinen para niños pueden consultarle cómo presentar de manera divertida un plato típico de milanesas con puré. Y los resultados pueden ser algunos como:

Instrucción para Gemini: cómo hacer una presentación divertida y entretenida de puré con milanesas para mi sobrina de 4 años.

Una de las sugerencias: el Dragón Dormilón: formá con el puré un pequeño “dragón” durmiendo. La milanesa puede ser el “tesoro” que cuida. Invitá a tu sobrina a “despertar” al dragón comiéndoselo.

Además se le puede indicar que sume ingredientes exóticos o combinaciones no tan comunes y cómo incorporarlas en los platos de manera fácil y práctica y que quede riquísimo. Así, ¡la cocina será mucho más divertida!

5) Planificación y organización. Con el trabajo y otras tareas diarias a veces se vuelve una tarea complicada planificar las comidas o las compras semanales. Gemini puede ayudar con eso y preparar recetas creativas a partir de la lista de compras, ya sea a través del chat de Gemini o cargando una foto en la aplicación. Ejemplos:

Menús semanales: la persona puede ingresar cuántas personas comen en la casa, si hay alguna dieta especial (vegetariana, sin gluten, etc) y qué días de la semana están disponibles para cocinar en la casa. Puede armar un menú completo con desayuno, almuerzo y cena.

Listas de compras: una vez que la persona tenga el menú puede generar una lista de compras detallada y organizada por categorías (lácteos, verduras, carnes, etc.) para ir al supermercado.

¿Cómo usar Gemini? Ingresando al sitio web gemini.google.com o descargando su aplicación para dispositivos Android a través de Google Play Store o iOS desde el App Store.